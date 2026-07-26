Sawan Ka Pehla Somwar 2026: भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पूरे माह में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन पहला सावन सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने, जलाभिषेक करने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है, जबकि विवाहित दंपतियों के वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और प्रेम बढ़ता है। साथ ही शिव कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं साल 2026 में सावन का पहला सोमवार कब पड़ रहा है और पूजा- विधि…

अगस्त में कब है नाग पंचमी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सावन का पहला सोमवार कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। वहीं, इसका समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को होगा। ऐसे में इस सावन के महीने में कुल चार सोमवार पड़ेंगे। बता दें कि सावन का पहला सोमवार 03 अगस्त, सोमवार को पड़ रहा है।

सुबह के शुभ मुहूर्त

सूर्योदय का समय सुबह 5 बजकर 42 मिनट पर

अमृत चौघड़िया सुबह 5 बजकर 42 मिनट से 7 बजकर 25 मिनट तक

शुभ चौघड़िया सुबह 9 बजकर 5 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक

लाभ चौघड़िया दोपहर के 3 बजकर 49 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक

शाम के शुभ मुहूर्त

सूर्यास्त का समय शाम 7 बजकर 12 मिनट पर

अमृत चौघड़िया 5 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 12 मिनट तक

प्रदोष काल का समय शाम को 6 बजकर 26 मिनट से 7 बजकर 56 मिनट तक

सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या शिवालय में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद दोबारा स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, चंदन, अक्षत और मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। साथ ही शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। अंत में धूप-दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें।

साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। यदि व्रत रखा है तो दिनभर सात्विक नियमों का पालन करें और पूजा संपन्न होने के बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से की गई यह पूजा भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करती है । साथ ही साधक को सुख, शांति, समृद्धि और शिव कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।