Shiv Aarti Lyrics, Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। भगवान शिव का अति प्रिय माह सावन आज से आरंभ हो चुका है। पंचांग के अनुसार, प्रतिवर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ सावन आरंभ हो जाता है, जो श्रावण पूर्णिमा के संग समाप्त होता है।इस पूरे माह भगवान शिव की विधिवत पूजा, व्रत रखने के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। सावन माह के दौरान शिवलिंग में जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, दूध अभिषेक आदि करने के साथ बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, गन्ने का रस से लेकर नीले फूल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ शिव मंत्र, शिव पंचाक्षरी मंत्र, चालीसा, स्तुति करने के साथ-साथ अंत में आरती अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अंत में आरती करने से आपकी पूजा पूर्ण होती हैं और शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। आइए पढ़ते हैं भगवान शिव की संपूर्ण आरती और धार्मिक महत्व…

ॐ जय शिव ओंकारा… आरती

जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा ।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

एकानन चतुरानन पंचानन राजे ।

हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे ।

त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी ।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

ॐ जय शिव ओंकारा

सुखकारी दुखहारी जगपालन कारी ॥

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी ।

ॐ जय शिव ओंकारा

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ॥

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे ।

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ।

प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा ।

पार्वती अर्द्धांगी, शिवलहरी गंगा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

त्रिगुणस्वामी जी की आरती जो कोइ नर गावे ।

कहत शिवानंद स्वामी सुख संपति पावे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा।

शिव आरती करने का धार्मिक महत्व

शिव जी की आरती ‘ॐ जय शिव ओंकारा’ अत्यंत लोकप्रिय आरती मानी जाती है। सावन माह में इस आरती को करके भक्त अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही मन में शांति, एकाग्रता से लेकर सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस आरती में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के साथ उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। इस आरती को करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती हैं और मान-सम्मान की भी वृद्धि हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक स्रोतों और प्रचलित परंपराओं के आधार पर प्रस्तुत की गई है। विभिन्न संप्रदायों, मंदिरों और क्षेत्रीय परंपराओं में इस विषय पर अलग-अलग मान्यताएँ हो सकती हैं। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्था का समर्थन या खंडन करना नहीं, बल्कि तथ्यात्मक एवं संदर्भित जानकारी उपलब्ध कराना है।