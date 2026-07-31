Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji Maharaj On Sawan: भगवान शिव का प्रिय माह सावन आरंभ हो चुका है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक सावन माह होता है। इस दौरान शिव जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। शिवलिंग में जलाभिषेक, दूधाभिषेक के अलावा धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र आदि चढ़ाने से वह अति प्रसन्न हो सकते हैं। इस पूरे माह कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे ही कई लोगों का मानना है कि सावन या फिर भी नाम जप करते हैं, तो आपको लहसुन-प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का एक वीडियो है जिसमें वह ये बता रहे हैं कि आखिरी लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज जी से जानते हैं आखिर लहसुन-प्याज का सेवन श्रावण मास में क्यों नहीं करना चाहिए…

प्रेमानंद महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ‘भजन मार्ग’ में लहसुन प्याज के सेवन को लेकर कई वीडियो मौजूद है। इन्हें में से एक वीडियो में एक भक्त महाराज जी से प्रश्न करता है कि एक और संशय लोगों के मन में रहता है। संसार में रहते हुए बहुत से लोग अलग-अलग कार्यालयों में काम करते हैं। खाने-पीने के नियमों को लेकर भी उनके मन में भय रहता है कि यदि कभी भूलवश कुछ ऐसा खा लिया तो क्या होगा? ऐसे ही सावन में लहसुन-प्याज खा लिया तो क्या होगा…

क्या लहसुन-प्याज खाने से लगता है पाप?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि कभी भूलवश कुछ ऐसा खा लिया तो क्या होगा? इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भूल से भी मांस या अंडा न खाएं। लेकिन यदि कभी प्याज-लहसुन वाला भोजन मिल गया और खा लिया, तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि प्याज-लहसुन खाना पाप नहीं है।

लहसुन-प्याज में किसी जीव की हत्या नहीं होती। जैसे आलू पैदा होता है, वैसे ही प्याज और लहसुन भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये अत्यंत तमोगुणी हैं। इसलिए हमारे संतों और भगवत समाज ने इनका त्याग करने की शिक्षा दी है, क्योंकि ये तमोगुण, प्रमाद, आलस्य और पाप प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं।

यह मत सोचिए कि जब प्याज-लहसुन छोड़ेंगे, तभी नाम जप करेंगे। कौन जाने तब तक जीवन रहे या न रहे। केवल इस कारण अपना जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। बहुत से विद्यार्थी, नौकरी करने वाले और व्यापारी देश-विदेश में रहते हैं। उनसे हम यही कहेंगे कि मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए, अंडा मत खाइए, क्योंकि इनमें जीव हिंसा है और बुद्धि का भी नाश होता है। जहां तक संभव हो प्याज-लहसुन से भी बचने का प्रयास करिए। लेकिन यदि ऐसी मजबूरी हो कि बिना प्याज-लहसुन का भोजन उपलब्ध न हो, तो भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करिए, राधा-राधा जपिए। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण निश्चित होगा। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बस आहार शुद्ध रखो और संग शुद्ध रखो, तब विचार भी शुद्ध रहेंगे। यदि घर में लहसुन-प्याज खाया जाता है, तो समझ लो कि वह तमोगुण बढ़ाने वाला आहार है। उससे मंत्र की वृत्ति में बाधा आती है। कई बार घर में पत्नी कहती है कि क्या तुम्हारे कारण हम भी न खाएं? क्या यह अमृत है? लेकिन देखो, बिना प्याज-लहसुन के भी कितना स्वादिष्ट भोजन बनता है। वृंदावन में ठाकुर जी को छप्पन भोग लगते हैं, उनमें प्याज-लहसुन नहीं होता। इन्हें केवल तमोगुण के कारण त्यागा गया है। इनमें दुर्गंध भी होती है। यदि कोई प्याज-लहसुन खाकर सामने बात करे, तो उसकी गंध महसूस होती है। पता नहीं लोग इन्हें इतना क्यों पसंद करते हैं। इनमें कोई विशेष लाभ नहीं है।

तमोगुण से भरपूर होता है लहसुन-प्याज

प्रेमानंद महाराज जी आगे कहते हैं कि इस संसार में तीन गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। भजन करने के लिए सात्त्विक वृत्ति और निर्मल बुद्धि चाहिए। इसलिए रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने वाले आहार का त्याग करना आवश्यक है। जिस भूमि में आलू होता है, उसी भूमि में प्याज, लहसुन और गाजर भी उगते हैं। भूमि अपवित्र नहीं होती, लेकिन इनकी प्रकृति तमोगुणी मानी गई है। इसी कारण इन्हें भजन में बाधक समझकर त्यागा जाता है। बिना प्याज-लहसुन के भी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी जा सकती है। स्वाद की आदत ही सब कुछ है। जैसे जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता, उसे उसकी गंध से उल्टी आने लगेगी, लेकिन जो खाता है, उसे वही अच्छा लगता है। इसी प्रकार यदि स्वाद प्याज-लहसुन का पकड़ लिया, तो उसे छोड़ना कठिन लगता है।

बहुत से लोग भ्रम में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पनीर खाओ, दूध पियो, गाय की सेवा करो, उससे भी पर्याप्त पोषण मिलेगा। अंडे को प्रोटीन का एकमात्र स्रोत मत समझो। शरीर तो नश्वर है।

डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त विचार संबंधित संत के सार्वजनिक प्रवचन पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या भोजन संबंधी व्यक्तिगत मान्यताओं का समर्थन या विरोध करना नहीं है। दर्शक अपने विवेक एवं आवश्यकता के अनुसार निर्णय लें।