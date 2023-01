8 दिन बाद शनि देव करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश, इन राशियों पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Shani Transit In Kumbh: शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिससे मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा।

Shani Dev Transit: शनि देव के गोचर करते ही इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती- (जनसत्ता)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram