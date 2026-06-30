हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बने पर्वतों का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं में से एक है शनि पर्वत, जो मिडिल फिंगर के ठीक नीचे स्थित होता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का शनि पर्वत विसकित, उभरा हुआ और साफ दिखाई देता है तो यह जीवन में सफलता, सम्मान, धैर्य और आर्थिक समृद्धि का संकेत हो सकता है। वहीं अत्यधिक उभरा हुआ या दबा हुआ शनि पर्वत जीवन में कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं शनि पर्वत जुड़ी बातें…

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कैसा शनि पर्वत माना जाता है शुभ?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि शनि पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, उस पर गहरी और स्पष्ट रेखाएं हों। साथ ही कोई अशुभ निशान न हो, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों में मेहनती और अनुशासित होते हैं। माना जाता है कि ये लोग अपने दम पर ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं।

मिलता है करियर में बड़ा मुकाम

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार जिन लोगों का शनि पर्वत विसकित होता है, वे अपने कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे लेकिन लगातार सफलता हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और अपनी मेहनत से उच्च पद तक पहुंच सकते हैं। कई बार इन्हें सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, कानून, रिसर्च, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलने की मान्यता है।

धन और संपत्ति के बनते हैं योग

हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार शुभ शनि पर्वत आर्थिक स्थिरता का भी संकेत माना जाता है। ऐसे लोग जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं, जिससे लंबे समय में धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी इन्हें लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है।

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समाज में मिलती है शोहरत

शनि पर्वत मजबूत होने पर व्यक्ति की छवि ईमानदार, जिम्मेदार और भरोसेमंद बनती है। ऐसे लोग अपने व्यवहार और कार्यशैली के कारण समाज में अलग पहचान बना सकते हैं। धीरे-धीरे इन्हें प्रतिष्ठा, सम्मान और लोकप्रियता मिलने की संभावना बताई जाती है।

अशुभ शनि पर्वत देता है ये संकेत

यदि शनि पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ हो, उस पर जाल क्रॉस या अन्य अशुभ चिन्ह बने हों, तो इसे संघर्ष, मानसिक तनाव, अकेलेपन या कार्यों में बार-बार रुकावट का संकेत माना जाता है। वहीं यदि यह पर्वत पूरी तरह दबा हुआ हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।