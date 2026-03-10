Saturn Mars Conjunction 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार समय-समय पर ग्रहों के संयोग से कई महत्वपूर्ण योग बनते हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। साथ ही यह योग किसी व्यक्ति के लिए सकारात्मक रहते हैं तो किसी के लिए नकारात्मक। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 30 साल बाद शनि और मंगल का विशेष संयोग बनने जा रहा है। यह योग मीन राशि में बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस युति को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक हैं, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं।

जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कर्म, संघर्ष और उपलब्धियों से जुड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वहीं इस संयोग का विशेष रूप से धनु, कर्क और मकर राशि के जातकों जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन राशियों के लोगों को करियर, समाज में मान-सम्मान और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

शनि और मंगल की युति का ज्योतिषीय महत्व

शनि और मंगल की युति का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक ज्योतिष में शनि और मंगल को शक्तिशाली ग्रह माना गया है। शनि ग्रह कर्मफल के दाता हैं और व्यक्ति को अनुशासन, मेहनत और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वहीं मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब शनि और मंगल की युति बनती है तो यह संघर्ष के बाद सफलता, कठोर परिश्रम से उपलब्धि और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का संकेत देती है। हालांकि कुछ स्थितियों में यह संयोजन उग्र भी माना जाता है, लेकिन यदि कुंडली और गोचर अनुकूल हों तो यह व्यक्ति को कैरियर में ऊंचाई, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा दिलाने वाला साबित हो सकता है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

शनि और मंगल का संयोग धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिलने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय किए गए प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं।

वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। वहीं इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। लेकिन इस समय आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह संयोग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो लोग प्रशासन, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग हैं।

साथ ही आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं इस समय आप छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको यात्रा में अपने सामान की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। वहीं अति उत्साह में कोई निर्णय नहीं लें।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह संयोग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर हो जा रहा है। ज्योतिष अनुसार यहां पर शनि देव और मंगल देव बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। इसलिए इस दौरान पद-प्रतिष्ठा और करियर में स्थिरता मिलने की संभावना है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यापारियों को भी लंबे समय से अटके कामों में सफलता मिल सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। लेकिन इस समय आपका भाई- बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए लगातार बहसबाजी से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।