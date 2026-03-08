Shani Asta 2026: वैदिक ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार कर्मफल दाता और न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव 11 मार्च को अस्त होने जा रहे हैं। शनि देव मीन राशि में अस्त होंगे। आपको बता दें कि शनि का अस्त होना एक महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है और उसका प्रभाव कुछ समय के लिए कमजोर माना जाता है।

शनि के अस्त होने से कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मकर, मेष और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे सकता है। इन राशियों के लोगों को नई उपलब्धियां और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

शनि अस्त का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और मेहनत का ग्रह माना जाता है। जब शनि अस्त होते हैं तो उनके प्रभाव में बदलाव आता है, जिससे कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली, दशा और गोचर के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

इन राशियों पर पड़ सकता सकारात्मक प्रभाव

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए शनि के अस्त होने का प्रभाव इस राशि पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

वहीं व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या लाभदायक डील मिलने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन शनि देव की कृपा से मेहनत का पूरा फल मिल सकता है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

वहीं आप शनि की साढ़ेसाती चल रही है। ऐसे में शनि देव के अस्त होने से साढ़ेसाती के प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है। साथ ही सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं जिन लोगों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे वो अच्छे हो सकते हैं।

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए भी शनि का अस्त होना लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। निवेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही कारोबार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं।

वहीं आप पर भी शनि की साढ़ेसाती चल रही है, ऐसे में शनि देव के अस्त होने से आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। वहीं आपके अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग के कारोबार में रफ्तार आ सकती है। साथ ही सेहत में सुधार होने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।