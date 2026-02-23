Shani Shukra Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल में बदलाव केवल खगोलीय घटना नहीं मानी जाती, बल्कि इसका प्रभाव मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। आपको बता दें कि जब कर्मफल दाता और न्यायाधीश स्वामी शनि देव और सुख, वैभव और धन के कारक शुक्र देव एक ही राशि में साथ आते हैं, तो उसे बेहद प्रभावशाली और खास योग माना जाता है।

फ्यूचर पंचांग की गणना के अनुसार 2 मार्च को शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि मीन राशि में शनि देव पहले से विराजमान रहेंगे। ऐसे में करीब 30 साल बाद मीन राशि में शनि-शुक्र की दुर्लभ युति बनने जा रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संयोग कर्म और भाग्य, अनुशासन और ऐश्वर्य, संघर्ष और सफलता, इन सभी तत्वों को एक साथ सक्रिय करने वाला माना जा रहा है।

शनि जहां मेहनत का फल दिलाने वाले ग्रह हैं, वहीं शुक्र भौतिक सुख-संपन्नता और आर्थिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। इसलिए यह विशेष योग करियर, पद-प्रतिष्ठा और कारोबार में स्थायी प्रगति के संकेत दे सकता है। खासकर वे राशियां जिन पर इन ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए यह समय नई उपलब्धियों और आर्थिक मजबूती का आधार बन सकता है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं…

वृष राशि

आपकी राशि के स्वामी खुस शुक्र हैं। साथ ही शुक्र ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचऱण करेंगे। ऐसे में शनि-शुक्र का यह योग आपके लिए आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए अनुबंध और लाभदायक सौदों के संकेत हैं। निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह से निवेश करें तो अच्छा रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि पर भी शुक्र का आधिपत्य है। वहीं शुक्र और शनि का संयोग आपकी राशि से छठे स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। साथ ही यह योग आपके लिए करियर में नई दिशा दे सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक खबर मिल सकती है।

साथ ही इस समय बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वहीं इस दौरान आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। वहीं इस समय आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ कुछ मममुटाव हो सकता है। इसलिए लगातार बहसबाजी से बचें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। वहीं यह संयोग आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव पर बनेगा। इसलिए इस समय आप धन की सेविंग करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही आप गुप्त शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। वहीं इस समय आपको मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

वहीं इस दौरान कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। लेकिन इस समय कुछ फिजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जिससे मन अशांत रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।