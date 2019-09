शनि देव के उपाय (How To Please Lord Shani Dev): कर्मफल दाता शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष अनुसार शनि ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है। यानी कि जिस व्यक्ति का शनि बिगड़ जाए तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर होते हैं ऐसे लोग लाइफ में काफी तरक्की करते हैं। तो अगर आप अपने शनि ग्रह को करना चाहते हैं मजबूत तो शनिवार को जरूर करें ये उपाय…

शनिवार के उपाय (Shaniwar Ke Upay) :

– शनिवार को अगर आप किसी काम पर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम: मंत्र का जाप करें। इससे आपका दिन अच्छा जाएगा।

– शनिवार को शनि देव का पूजन तथा तेल से अभिषेक करने से शनि की साढ़े साती, महादशा का संकट और शनि आपदाओं से मुक्ति मिलती है।

– अगर शनि खराब हो तो प्रतिदिन अन्यथा शनिवार को तो अनिवार्य रूप से पीपल के वृक्ष को जल दें। इससे शनि ग्रह शांत होगा।

– हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

– जीवन में आ रही समस्याओं से निपटने के लिए शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें – ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम:, ॐ शं शनैश्चराय नम:

– शनि देव को नीले या जामुनी फूल अत्यंत प्रिय होते है इसलिए शनिवार को इन्हें शनि देव को अर्पित करें।

– शनि दोष से बचने के लिए शनिवार को एक खास उपाय करें। इसके लिए एक दिन पहले यानी शुक्रवार की रात को काला चना पानी में भिगोएं और फिर शनिवार को उस काले चने को, जला हुआ कोयला, हल्दी और लोहे का एक टुकड़ा ले कर काले कपड़े में उन्हें एक साथ बांधकर पोटली बना लें। अब इन्हें किसी नदी में बहा दें। ध्यान रहें कि नदी में मछली हो। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है।

– शनिवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाने एवं हनुमानाष्टक का पाठ करने से शनि दोष से बचा जा सकता है।

– शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल पहनने से भी शनि के प्रकोप से छुटकारा मिल जाता है।

