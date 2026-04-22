ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला व्रत है, जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी को खास फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद पूजा कर भगवान गणेश से सुख-समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। पंचांग अनुसार इस साल ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी 5 मई को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन शिव योग भी बन रहा है। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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संकष्टी चतुर्थी मई, 2026 तिथि समय

संकष्टी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ- 05 मई, प्रातः 5:24 से

संकष्टी चतुर्थी तिथि का अंत- 06 मई, प्रातः 7:51 तक

संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर शिव योग पूरे दिन बन रहा है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:51 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा। इस बीच में गणेश जी की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व

संकष्टी चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा- अर्चना करता है, उसके जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और संतान सुख के लिए भी रखा जाता है। वहीं कुंडली में चंद्र दोष है तो इस दिन दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आ सकती है।

गणेश जी की आरती

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

एकदन्त दयावन्त, चार भुजाधारी.

माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी.

पान चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा.

लड्डुअन का भोग लगे, सन्त करें सेवा.

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

अँधे को आँख देत, कोढ़िन को काया.

बाँझन को पुत्र देत,निर्धन को माया.

सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

दीनन की लाज राखो, शम्भु सुतवारी.

कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी.

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।