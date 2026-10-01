Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों पर मौजूद तिल और उनके स्थान को व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि होंठों पर मौजूद तिल भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व से जुड़े कुछ खास संकेत देता है। साथ ही तिल के कलर और साइज पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मतलब तिल के आकार और रंग से भी सामुद्रिक शास्त्र में फलित किया गया है। आइए जानते हैं होंठ कि होठों के अलग-अलग हिस्से पर तिल होने क्या मतलब होता है…

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होंठ पर तिल होना माना जाता है खास

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, होंठ पर तिल वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली बोलचाल के लिए जाने जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी बात को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का टेलेंट रखते हैं। यही कारण है कि यह समाज में मान- सम्मान पाते हैं।

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समाज में बना सकते हैं अलग पहचान

होंठ पर तिल वाले व्यक्ति अपनी प्रतिभा और बातचीत के तरीके से समाज में अलग पहचान बनाते हैं। इनमें लोगों से जुड़ने और अपनी बात रखने का आत्मविश्वास देखा जाता है। ये व्यवहारिक और मिलनसार होते हैं।

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निचले होंठ के बीच में तिल

निचले होंठ के बीच में तिल होने से व्यक्ति इमोशनल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भावना में आकर कुछ भी कह देता है। साथ ही ये लोग ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं और इनको पैसा कमाने का एक जुनून सा होता है। साथ ही ये लोग सामाजिक भी होते हैं और समाजिक कार्य में खूब हिस्सा लेते हैं।

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निचले होंठ के बाईं ओर तिल

निचले होंठ के बाईं ओर तिल वाले लोग बहुत ईमानदार और दूरदर्शी माने जाते हैं। इन लोगों को लेतलतीफी पसंद नहीं होती, ये हर काम को समय पर करना पसंद करते हैं। कार्यक्षेत्र में लोग इनकी इस आदत से खुश रहते हैं। साथ ही ये लोग रोमांटिक भी होते हैं। वहीं ये दांपत्य जीवन में बहुत केयरिंग होते हैं।

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जरूरी बात

सामुद्रिक शास्त्र में तिल से जुड़े कई तरह के संकेत बताए गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव, सफलता या भविष्य केवल शरीर पर मौजूद किसी निशान से तय नहीं किया जा सकता। वास्तविक जीवन में व्यक्ति की मेहनत, व्यवहार, परिस्थितियां और फैसले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।