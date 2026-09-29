Samudrik Shastra: ज्योतिष शास्त्र में जैसे व्यक्ति की जन्मकुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर फलित किया जाता है। ऐसे ही सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिलों के आकार और रंग के आधार पर फलित किया जाता है। आपको बता दें कि शरीर के अलग-अलग अंगों पर मौजूद तिल को लेकर सामुद्रिक शास्त्र में कई तरह की भविष्यवाणी की गई हैं। माना जाता है कि तिल का स्थान, आकार और स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, जीवन से जुड़े कुछ संकेतों को दर्शा सकती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं माथे पर मौजूद तिल के बारे में, सामुद्रिक शास्त्र में माथे पर तिल होने के कई अर्थ बताए गए हैं। आइए जानते हैं…

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माथे के बीच में तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे के बीच में तिल होना व्यक्ति के आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों को अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर और निर्णय लेने में समर्थ होते है। ऐसे लोगों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ पैसा भी बढ़ता चला जाता है। हालांकि, यह केवल पारंपरिक सामुद्रिक मान्यता है, इसे वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं माना जाता।

माथे के दाहिने हिस्से में तिल

माथे के दाहिने हिस्से पर तिल को लेकर मान्यता है कि व्यक्ति व्यावहारिक सोच वाला और अपने काम के प्रति समर्पित हो सकता है। ऐसे तिल को करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा का संकेत माना गया है।

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माथे के बाएं हिस्से में तिल

माथे के बाएं हिस्से में तिल को इमोशनल नेचर और दूरदर्शिता से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोग रिश्तों को महत्व देते हैं और किसी भी फैसले से पहले उसके इमोशनल पहलू पर विचार करते हैं।

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हेयरलाइन के पास तिल

हेयरलाइन के पास मौजूद तिल को भी सामुद्रिक शास्त्र में खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति में नई-नई चीजें सीखने की इच्छा होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को यात्राएं करना पसंद होता है। ऐसे लोग अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए इन्हें जीवन के कई साल इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या सच में तिल से भविष्य पता चलता है?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि तिल के आधार पर व्यक्तित्व या भविष्य के बारे में बताए गए ये संकेत सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आधुनिक विज्ञान में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शरीर पर मौजूद तिल किसी व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव या भविष्य की घटनाओं की निश्चित जानकारी दे सकते हैं।

इसलिए माथे पर तिल को लेकर बताई गई बातों को धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए।