Samudrik Shastra: भारतीय ज्योतिष परंपरा में सामुद्रिक शास्त्र का विशेष महत्व माना गया है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, आकार और विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हाथों की उंगलियों को भी सामुद्रिक शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ खास तरह की उंगलियों वाली लड़कियां अपने जीवनसाथी के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। माना जाता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख-समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के योग रहते हैं। आइए जानते हैं इन उंगलियों के बारे में…

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लंबी और पलती उंगलियां मानी जाती हैं शुभ

सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी, पतली और सुडौल होती हैं, उन्हें शुभ माना जाता है। ऐसी बनावट को धैर्य, समझदारी और अच्छे व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी महिलाओं को जीवनसाथी के लिए भाग्यशाली बताया गया है।

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गोल और लंबी उंगलियां

जिन महिलाओं की उंगलियां गोल और लंबी होती हैं, उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से मिलनसार होती हैं और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलती हैं। ऐसी उंगलियों को पति के साथ सहयोग और वैवाहिक सुख से भी जोड़ा जाता है।

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सीधी और चिकनी उंगलियां

कुछ सामुद्रिक शास्त्र संबंधी मान्यताओं में सीधी, चिकनी और मांसल उंगलियों को भी शुभ संकेत माना गया है। ऐसी उंगलियों वाली महिलाओं को रिश्तों को महत्व देने वाली और परिवार के प्रति जिम्मेदार माना जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार इनके कारण परिवार में सुख-संपन्नता बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं।

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उंगलियों के आगे का हिस्सा पतला हो तो

अगर किसी लड़की की उंगलियों का आगे का हिस्सा पतला और बाकी के पोर लगभग समान हों, तो इसे भी सामुद्रिक शास्त्र में शुभ लक्षणों में गिना गया है। ऐसी महिलाओं को केयरिंग और परिवार का ध्यान रखने वाली बताया जाता है। मान्यता है कि इनका दांपत्य जीवन सुखमय रह सकता है।

मोटी और भरी हुई उंगलियां

सामुद्रिक शास्त्र की कुछ व्याख्याओं में मोटी और भरी हुई उंगलियों को रिश्तों के प्रति गंभीरता से जोड़ा गया है। ऐसी महिलाएं अपने संबंधों को महत्व देती हैं और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाली मानी जाती हैं। हालांकि, उंगलियों की बनावट के आधार पर किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व या भविष्य का निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता।

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सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं में कुछ शारीरिक लक्षणों को सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा गया है। इसी वजह से ऐसी उंगलियों वाली महिलाओं को जीवनसाथी के लिए भाग्यशाली माना जाता है। हालांकि, यह ज्योतिषीय और पारंपरिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन केवल उंगलियों की बनावट से तय नहीं होता।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामुद्रिक शास्त्र और प्रचलित ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।