Lucky Mole In Body: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शरीर के अलग-अलग अंगों पर मौजूद तिल व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, धन, करियर और वैवाहिक जीवन से जुड़े संकेत देते हैं। वहीं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ स्थानों पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है और इसे सुख-समृद्धि तथा सफलता का संकेत बताया गया है। आइए जानते हैं इन तिलों के बारे में…

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माथे पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे के मध्य भाग में तिल होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान, दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इन्हें जीवन में मान-सम्मान और सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है।

दाहिने हाथ की हथेली पर तिल

जिन लोगों की दाहिनी हथेली पर तिल होता है, ये लोग धन की सेविंग करने में माहिर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

छाती पर तिल

छाती पर तिल को प्रेम, भावनात्मक संतुलन और सुखी पारिवारिक जीवन का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव मिलनसार होता है और वे रिश्तों को महत्व देते हैं।

ठोड़ी पर तिल

ठोड़ी पर तिल होना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग मेहनती होते हैं और अपने जीवन में धीरे-धीरे बड़ी सफलता हासिल करते हैं।

नाभि के आसपास तिल

सामुद्रिक शास्त्र अनुसार नाभि के आसपास तिल होना शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को जीवन में धन, वैभव और सुख-सुविधाओं की कमी नहीं रहती। इन्हें भाग्य का भी अच्छा साथ मिलता है।

दाहिने कंधे पर तिल

दाहिने कंधे पर तिल को जिम्मेदारी और सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी पहचान बनाते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।