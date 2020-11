Jaya Kishori Motivational Thoughts: जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचिका हैं। उनके भक्तों को उनकी कथा वाचन शैली और कथाएं बहुत पसंद हैं। किशोरी जी अक्सर अपनी कथाओं में ऐसी मोटिवेशनल कथाओं और प्रसंगों के बारे में चर्चा करती रहती हैं जिनसे लाइफ मैनेजमेंट में मदद मिलने के साथ ही असफलता से लड़ने का साहस मिल सके।

वो अक्सर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर लाइव आकर अपने भक्तों और फॉलोवर्स के प्रश्नों का जवाब देती रहती हैं। उनके भक्तों को किशोरी जी की कथा का यह अंदाज बहुत पसंद हैं। इसलिए ही उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मोटिवेशनल वीडियो को खासा पसंद किया जाता है। यहां पढ़िए किशोरी जी के कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स, जिनसे आपको जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने में मदद मिल सकती है।

जया किशोरी जी के विचार (Thoughts of Jaya Kishori)

संयोग से आपका जीवन बेहतर नहीं होगा।

यह बदलाव से बेहतर होता है।

हर बदलाव की शुरुआत आपके साथ होती है।

कर्म की जुबान बड़ी तेज और ऊंची होती है।

समय हाथ में रेत लेने जैसा है – आप इसे जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी ही यह आपके हाथ से छूट के निकलेगा।

(time is like a handful of sand – the tighter you grasp it, the faster it runs through your fingers)

आप अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं।

हर चीज में अच्छाई देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें।

जो कुछ भी आप नहीं हैं उसके लिए खुद से नफरत करना बंद करें।

वह जो अंधेरे को जानता है वह प्रकाश में रहना सीखेगा।

इंतजार करना मुश्किल है लेकिन अफसोस करना ज्यादा मुश्किल है।

व्यक्ति चला जाता है पर उसकी बातें रह जाती हैं।

समय अनमोल होता है इसे व्यर्थ करना मूर्खता है। जीवन भर भाग-दौड़ करके करोड़ों अरबों रुपये कमाकर भी आप समय का एक छण भी नहीं खरीद सकते हैं।

बिना विवेक के यौवन और सौंदर्य दोनों दुखदायी हैं।

बिना विचारों के शब्दों का अर्थ नहीं है।

कभी-कभी छोटी बात के पीछे काफ़ी बड़ा रहस्य छिपा होता है।

जहां प्यार है, वहां जीवन है।

अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाया जाए, यह सीखने से उत्कृष्ट कुछ नहीं होता है।

