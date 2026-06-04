S name personality: वैदिक ज्योतिष अनुसार जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो सबसे पहले नामकरण संस्कार किया जाता है। क्योंकि नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यहां हम आज बात करने जा रहे हैं S नाम के लोगों के बारे में , S नाम का संबंध कुंभ राशि से होता है और इस राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। साथ ही इस अक्षर से जुड़े हुए लोग आस्तिक हो सकते हैं। वहीं ये लोग भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं। वहीं ये लोग समाज में मान- सम्मान बाते हैं। वहीं ये लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं। आइए जानते हैं S नाम वालों से जुड़े लोगों की खास बातें…

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बनाते हैं अपनी अलग पहचान

नाम ज्योतिष अनुसार S नाम वाले लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। ये जहां भी जाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें अनुशासन पसंद होता है और ये अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। साथ ही ये लोग दूरदर्शी और मेहनती होते हैं। कभी-कभी ये लोग जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं।

होती है लीडरशिप क्वालिटी

इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। साथ ही इनमें नेतृत्व गुण अच्छा होता है, जिसके कारण लोग इनकी बातों को महत्व देते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों के प्रति काफी समर्पित रहते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में S नाम वाले लोग काफी ईमानदार और भावुक माने जाते हैं। ये अपने रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं और अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहने की कोशिश करते हैं। इन्हें दिखावे से ज्यादा सच्चे रिश्ते पसंद होते हैं। हालांकि ये अपने दिल की बात आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जब किसी से जुड़ जाते हैं तो अच्छे से रिश्ता निभाते हैं। अपने साथी की खुशियों का ध्यान रखना इन्हें पसंद होता है।

मेहनत के दम पर बढ़ते हैं आगे

करियर के क्षेत्र में S नाम वाले लोग मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ते हैं। ये लोग किसी भी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। इनके अंदर नई चीजें सीखने की इच्छा रहती है, जिससे ये लगातार प्रगति करते रहते हैं। मैनेजमेंट, प्रशासन, शिक्षा, बैंकिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, मीडिया और तकनीकी क्षेत्रों में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यापार में भी इनकी निर्णय लेने की क्षमता इन्हें लाभ दिलाने में मदद करती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।