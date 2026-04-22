वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका व्यापक प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर पड़ता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे रूचर महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। मंगल ग्रह को ज्योतिष में साहस, वीरता, पराक्रम, शौर्य, भूमि और क्रोध का कारक माना जाता है। ऐसे में रूचक राजयोग बनने से इन क्षेत्रों के साथ 12 राशियों पर खास प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही 3 राशियां ऐसी हैं, जिनको इस समय करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 11 मई को अपनी स्वराशि मेष में गोचर करके रूचक राजयोग बनाएंगे। मंगल ग्रह यहां पर 20 जून तक विराजमान रहेंगे। मेष राशि में मंगल ग्रह अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। साथ ही यहां मंगल ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते हैं।

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क्या है रूचक राजयोग और कैसे बनता है?

ज्योतिष शास्त्र में रूचक राजयोग तब बनता है जब मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि (मेष या वृश्चिक) या उच्च राशि (मकर) में केंद्र स्थान (1, 4, 7, 10 भाव) में स्थित होता है। यह योग व्यक्ति को साहसी, प्रभावशाली, नेतृत्व क्षमता वाला और ऊर्जावान बनाता है। वहीं व्यक्तियों की कुंडली में यह योग बनता है, वे प्रशासन, सेना, पुलिस, खेल या तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

रूचक राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के लिए मंगल ग्रह का अपनी ही राशि में गोचर सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिषीय के अनुसार जब कोई ग्रह अपने स्वगृही में होता है, तो उसकी प्राकृतिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वहीं मगंल ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर रूचक राजयोग बनाएंगे।

इसलिए इस दौरान मेष राशि वालों में निर्णय लेने की क्षमता तेज हो सकती है। साथ ही रिस्क लेने का साहस बढ़ सकता है। वहीं इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आ सकती है। साथ ही करियर में नई शुरुआत, बिजनेस एक्सपेंशन और स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल माना जाता है।

हालांकि, मंगल की तीव्र ऊर्जा कभी-कभी अधीरता और गुस्से को भी बढ़ा सकती है, इसलिए संयम रखना जरूरी रहेगा।

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रूचक राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह गोचर त्रिकोण भाव (9वें भाव) को एक्टिव करेगा, जिसे भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय सिंह राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही इस अवधि में रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं और विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर बन सकते हैं। करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और पिता या गुरु से सहयोग मिलने के संकेत हैं।

रूचक राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लिए मंगल का यह गोचर 10वें भाव में होगा, जो करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़ा भाव माना जाता है। इस समय कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें विस्तार और लाभ के संकेत मिलेंगे। वहीं अगर आप पुलिस, सेना, मेडिकल, प्रापर्टी डीलर के काम- कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है।

लेकिन मंगल कर्क राशि का नीच ग्रह माना जाता है, इसलिए कभी-कभी मानसिक तनाव, ऑफिस पॉलिटिक्स या भावनात्मक निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए धैर्य और रणनीति के साथ आगे बढ़ना जरूरी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।