वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं। जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 11 मई को अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वह रूचक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। मंगल ग्रह को ज्योतिष में साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता, प्रापर्टी और क्रोध का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल ग्रह का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिनको इस समय करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

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ऐसे बन रहा है रूचक राजयोग

ज्योतिष शास्त्र में रूचक राजयोग तब बनता है जब मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि (मेष या वृश्चिक) या उच्च राशि (मकर) में केंद्र स्थान (1, 4, 7, 10 भाव) में स्थित होता है। यह योग व्यक्ति को साहसी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है।

रूचक राजयोग का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। क्योंकि रूचक राजयोग आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहने के संकेत हैं। साथ ही इस समय आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

रूचक राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है। क्योंकि यह रूचक राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान निवेश से लाभ मिलने के योग हैं और नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है। वहीं आपकी मेहनत रंग ला सकती है और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय बेहतर रह सकता है, हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना जरूरी है। वहीं इस दौरान आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही माता के साथ संबंध बेहतर रह सकत हैं।

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रूचक राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए रूचक राजयोग नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव पर बनने जा रहा है। साथ ही मंगल ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही करियर में बदलाव या नई नौकरी के संकेत मिल सकते हैं।

वहीं बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिल सकत है। यह समय आत्मविकास और नई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।