Ruby Gemstone: ‘रत्न-परिचय’ ग्रंथ में नवग्रहों से संबंधित रत्नों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं रत्नों में से एक माणिक्य रत्न के बारे में बताया जा रहा है। इस रत्न के स्वामी सूर्य देव है। इस रत्न को धारण करने से नेतृत्व क्षमता, आत्म विश्वास, पराक्रम से लेकर करियर में उन्नति के योग बनते हैं। इसके साथ ही कई रोगों से भी बचाव करता है। आइए जानते हैं माणिक्य रत्न पहनने के लाभ और धारण करने की विधि के बारे में…

माणिक्य कौन कर सकता है धारण?

रत्न शास्त्र के अनुसार, माणिक्य सूर्य का रत्न है। ऐसे में अगर किसी जातक के जन्म के समय सूर्य अनिष्टकारी हो, तो इसे धारण करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों के लिए माणिक्य रत्न धारण करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा मेष और धनु राशि के जातकों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है।

माणिक्य रत्न धारण करने के लाभ

कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है

धन, समृद्धि और व्यापार में उन्नति

स्वास्थ्य समस्याओं से राहत

नौकरी और करियर में सफलता

दाम्पत्य जीवन में सुख और मधुरता

विद्यार्थियों को एकाग्रता और सफलता

नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा

मानसिक शांति और आत्मविश्वास

सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि

माणिक्य धारण करने से व्यक्ति का मन बुराइयों में नहीं भटकता है।

मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है।

रत्न परिचय ग्रंथ के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया कि ‘माणिक्यं दीपनं वृष्यं कफवातक्षयार्तिनुत्’ यानी इस रत्न को धारण करने से वात,पित्त और कफ तीनों तत्वों को शांत करता है। इसके अलावा चक्षु रोग, क्षयरोग, उदरशूल, फोडा, घाव में भी लाभकारी है।

माणिक्य कब करें धारण?

अपनी जन्म मास की 1, 10, 16 या फिर 28 तारीख , रविवार या फिर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर , अक्टूबर या फिर दिसबंर में धारण कर सकते हैं। माणिक्य कम से कम 3 रत्ती का धारण करना लाभकारी माना जाता है।

माणिक्य रत्न धारण करने की विधि

माणिक्य को सोने की धातु में बनवाना चाहिए और इसे अनामिका में पहनना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद रत्न को गंगाजल और दूध से शुद्ध कर लें। फिर नीचे दिए मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे अनामिका अंगुली में पहन लें।

ॐ घृणि सूर्याय नमः” या वैदिक मंत्र “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः”

या फिर

त्र्याकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।।

डिस्क्लेमर: यह लेख ज्योतिष एवं पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। माणिक्य रत्न धारण करने से संबंधित लाभ व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रह स्थिति और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर हो सकते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले योग्य एवं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य लें। स्वास्थ्य संबंधी दावों को चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के लिए योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।