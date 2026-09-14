Rishi Panchami 2026: हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों और अरुंधती माता की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऋषि पंचमी का व्रत करने से जाने-अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित होता है और जीवन में सुख-शांति आती है। महिलाएं विशेष रूप से इस दिन व्रत रखकर सप्तऋषियों की पूजा करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

साल 2026 में ऋषि पंचमी का त्योहार 15 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है ऋषि पंचमी 2026 (Rishi Panchami 2026)

पञ्चमी तिथि प्रारम्भ – सितंबर 15, 2026 को 07:44 ए एम बजे

पञ्चमी तिथि समाप्त – सितंबर 16, 2026 को 08:59 ए एम बजे

ऋषि पंचमी का त्योहार 15 सितंबर को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

ऋषि पञ्चमी पूजा का शुभ मुहूर्त दिन में 11:02 ए एम से शुरू होकर 01:30 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं।

लाभ चौघड़िया : सुबह 10 बजकर 44 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 16 मिनट तक

सुबह 10 बजकर 44 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 16 मिनट तक अमृत चौघड़िया : दोपहर के 12 बजकर 16 मिनट से लेकर 1 बजकर 49 मिनट तक

दोपहर के 12 बजकर 16 मिनट से लेकर 1 बजकर 49 मिनट तक शुभ चौघड़िया : दोपहर के 3 बजकर 21 मिनट से लेकर 6 बजकर 54 मिनट तक

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ऋषि पंचमी पूजा-विधि

ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ- सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर सप्तऋषियों और अरुंधती माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान और पूजन करें। इसके बाद सप्तऋषियों- कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें। उन्हें अक्षत, चंदन, फूल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही अरुंधती माता को भी श्रद्धापूर्वक पूजा सामग्री अर्पित करें।

इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा का पाठ करें और सप्तऋषियों की आरती करें। बाद में भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि और अपने जाने-अनजाने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन सात प्रकार की सब्जियों का सेवन करने और सात ऋषियों का स्मरण करने का भी महत्व बताया गया है।

ऋषि पंचमी पर इस मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है-

कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।

जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:।।

गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा।।

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