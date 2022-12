साप्ताहिक राशिफल, 05 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022: बुध ग्रह का हुआ गोचर, मिथुन और कुंभ राशि वालों को धन लाभ के योग, जानें आपके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

December 2022 Weekly Rashifal: वैदिक ज्योतिष अनुसार बुध ग्रह ने धनु राशि में प्रवेश कर लिया है। यह सप्ताह मिथुन और कुंभ राशि के लोगों को शुभ साबित हो सकता है।

December Weekly Horoscope: इस सप्ताह मिथुन- कुंभ राशियों को धनलाभ के योग- (जनसत्ता)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram