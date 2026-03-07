Rang Panchami 2026: हिंदू धर्म में रंग पंचमी का पर्व बेहद शुभ और धार्मिक महत्व वाला माना जाता है। यह त्योहार होली के पांचवें दिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भक्त अगर सच्चे मन से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। रंग पंचमी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला और रंगों की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन मंदिरों और घरों में लड्डू गोपाल को रंग, गुलाल और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ विशेष भोग ऐसे हैं जिन्हें इस दिन भगवान को अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है।

लड्डू गोपाल को लगाएं इन 5 चीजों का भोग

माखन-मिश्री

भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय मानी जाती है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

लड्डू

लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बेसन या बूंदी के लड्डू अर्पित करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है।

खीर

रंग पंचमी के दिन दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार में शांति और खुशहाली आती है।

फल

इस दिन भगवान को ताजे फल जैसे केला, सेब या अंगूर अर्पित करना चाहिए। फल का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है।

पंजीरी

पंजीरी भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय भोगों में से एक मानी जाती है। इसे भोग में शामिल करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

रंग पंचमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रंग पंचमी का दिन भगवान कृष्ण की भक्ति और आनंद का प्रतीक है। इस दिन पूजा करने, भजन-कीर्तन करने और भगवान को भोग लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करके उन्हें प्रिय भोग अर्पित करने से भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए इस पावन दिन पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें