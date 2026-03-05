Rang Panchami 2026 Upay: हिंदू धर्म में रंग पंचमी का पर्व बेहद खास माना जाता है। यह त्योहार होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है और इसे रंगों, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रंगों के माध्यम से देवी-देवताओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। खासतौर पर यदि इस दिन देवी-देवताओं को उनके प्रिय रंग अर्पित किए जाएं, तो भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूरी होने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर देवी-देवता का एक प्रिय रंग होता है, जो उनसे जुड़ी ऊर्जा और गुणों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में रंग पंचमी के दिन पूजा के समय इन रंगों का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए रंग पंचमी के दिन उनकी पूजा में पीले रंग का गुलाल या पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है।

भगवान शिव

भगवान शिव को नीला या भस्म जैसा हल्का रंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

मां लक्ष्मी

मां लक्ष्मी को लाल और गुलाबी रंग बेहद प्रिय माने जाते हैं। रंग पंचमी के दिन यदि मां लक्ष्मी को लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित किया जाए, तो इससे घर में धन-धान्य और समृद्धि आने की मान्यता है।

मां सरस्वती

मां सरस्वती को सफेद रंग प्रिय माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करना ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

रंग पंचमी महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय रंग अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रंग पंचमी के दिन किए गए इन धार्मिक उपायों से न केवल घर में खुशहाली आती है, बल्कि व्यक्ति की कई मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।