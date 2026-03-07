Rang Panchami 2026: हिंदू धर्म में रंग पंचमी का पर्व बेहद खास माना जाता है। यह त्योहार होली के पांचवें दिन मनाया जाता है और भगवान श्रीकृष्ण व राधा रानी की भक्ति से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन रंगों के माध्यम से प्रेम, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया जाता है। कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान राधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लिए रंग पंचमी का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन सकती है जिससे कुछ राशियों के जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि के योग बनते हैं। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए रंग पंचमी का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा-कृष्ण की कृपा से रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना रहती है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन राधा-कृष्ण की पूजा करने से जीवन में संतुलन और खुशहाली बनी रहती है। इस राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं और दांपत्य जीवन में सुख-शांति का अनुभव हो सकता है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा-कृष्ण की कृपा से मन की इच्छाएं पूरी होने के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है और परिवार के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं।

