Roza Kin Cheezon Se Toot Jata Hai: रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है और अगले 30 दिन तक रोजा रखा जाएगा। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए खास अहमियत रखता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना माना जाता है, जिसमें रोजा रखना फर्ज होता है। रोजे के दौरान सहरी से लेकर इफ्तार तक व्यक्ति खाने-पीने से परहेज करता है। हालांकि, रोजा केवल भूख और प्यास सहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, सब्र और अल्लाह की इबादत का माध्यम भी है। इस दौरान व्यक्ति को न सिर्फ गलत कामों से दूर रहना चाहिए, बल्कि अपने विचार और व्यवहार को भी पाक रखना जरूरी होता है। रोजा रखने से जुड़े कुछ खास नियम होते हैं, जिनकी अनदेखी करने पर रोजा टूट सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन वजहों से रोजा टूट जाता है और अगर किसी कारणवश रोजा टूट जाए, तो उसका कफ्फारा (मुआवजा) किस तरह से अदा किया जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

कैसे टूट जाता है रोजा?

अगर कोई व्यक्ति रोजे में जानबूझकर कुछ खा या पी लेता है, तो उसका रोजा टूट जाता है। वहीं, अगर अनजाने में या भूलवश कुछ खा-पी लिया जाए, तो इससे रोजा नहीं टूटता है।

इसी तरह जानबूझकर उल्टी करने से रोजा टूट जाता है, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ने की वजह से अपने-आप उल्टी हो जाए, तो रोजे पर इसका असर नहीं पड़ता।

रोजे के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से रोजा टूट जाता है। ऐसी स्थिति में केवल रोजे की कजा ही नहीं, बल्कि कफ्फारा भी अदा करना होता है। हालांकि, सिर्फ प्यार के तौर पर माथे पर किस करने से रोजा नहीं टूटता।

अगर रोजे के समय ऐसा इंजेक्शन लिया जाए जो शरीर को ताकत पहुंचाए, तो इससे रोजा टूट सकता है। लेकिन बीमारी के इलाज के लिए लगाया गया इंजेक्शन रोजे को नहीं तोड़ता।

महिलाओं को अगर रोजे के दौरान पीरियड्स शुरू हो जाती है, तो उनका रोजा टूट जाता है। ऐसे में वे बाद में अपने छूटे हुए रोजों की कजा अदा कर सकती हैं।

बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान या गुटखा का सेवन करने से रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर किसी चोट की वजह से खून निकल जाए, तो इससे रोजा नहीं टूटता।

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अगरबत्ती या लोबान का धुआं अंदर खींचता है, तो रोजा टूट सकता है। वहीं, इत्र या खुशबू लगाने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता।

वुजू करते समय अगर कुल्ली में पानी गलती से गले में चला जाए, तो रोजा टूट जाता है और बाद में उसकी कजा रखनी होती है।

रोजे की अवस्था में नाक या कान में दवा या ड्रॉप डालने से भी रोजा टूट सकता है।

इसके अलावा, रोजे के दौरान च्युइंग गम चबाना या ब्रश करते वक्त पानी का अंदर चला जाना भी रोजा खराब कर सकता है। बेहतर यही है कि दांत सहरी से पहले या इफ्तार के बाद साफ करें। दिन में जरूरत पड़ने पर मिस्वाक (दातून) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रोजा टूट जाए तो उसका कफ्फारा कैसे करें?

अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर रोजा तोड़ दिया हो या बिना किसी वाजिब कारण के रोजा छोड़ दिया हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कजा रखना काफी नहीं होता, बल्कि उसे कफ्फारा (मुआवजा) भी अदा करना पड़ता है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार रोजे का कफ्फारा देने के लिए तीन विकल्प बताए गए हैं। कफ्फारे के तौर पर सबसे पहले एक गुलाम को आजाद करना बताया गया है। हालांकि, आज के समय में यह संभव नहीं होने के कारण दूसरा तरीका अपनाया जाता है। इसके लिए व्यक्ति को लगातार 60 दिन तक रोजा रखना होता है। अगर किसी वजह से 60 रोजे लगातार रखना संभव न हो, तो तीसरा तरीका यह है कि 60 गरीबों को दो वक्त का भरपेट खाना खिलाया जाए या उन्हें खाने के बराबर सदका दिया जाए।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।