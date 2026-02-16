Ramadan 2026: इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बेहद पाक और खास माना जाता है। हर साल चांद दिखने के साथ रमजान की शुरुआत होती है, ऐसे में साल 2026 को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि रमजान 18 फरवरी से शुरू होगा या 19 फरवरी से। रमजान के दौरान रोजा रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज माना जाता है। इस पवित्र महीने में इबादत, सब्र और नेकी पर विशेष जोर दिया जाता है। आइए जानते हैं रमजान 2026 की संभावित शुरुआत की तारीख, रोजा कितने दिनों का होता है और आखिर क्यों रमजान को इस्लाम में इतना महत्वपूर्ण माना गया है।

कब से शुरू होगा रमजान

मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान 2026 चांद दिखने पर 18 या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा चांद नजर आने और इस्लामिक अथॉरिटीज के ऐलान के बाद ही होगी। अलग-अलग देशों में चांद देखने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए तारीख में एक दिन का अंतर भी हो सकता है। रमजान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना है और इसे इबादत, सब्र और आत्मसंयम का महीना माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। चंद्र वर्ष, सौर वर्ष से लगभग 10 से 11 दिन छोटा होता है। यही वजह है कि रमजान हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुकाबले 10 से 12 दिन पहले आ जाता है।

रमजान कितने दिन का होता है?

रमजान 29 या 30 दिन का होता है। महीने की अवधि चांद दिखने पर तय होती है। अगर 29वें दिन चांद नजर आ जाए तो महीना 29 दिन का होता है, वरना 30 दिन पूरे किए जाते हैं। इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाते-पीते नहीं हैं।

रोजा क्या है और कैसे रखा जाता है?

रोजा रखने वाले लोग सुबह तड़के सहरी करते हैं। सहरी के बाद फज्र की नमाज पढ़ी जाती है और फिर पूरे दिन खाने-पीने से परहेज किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है। आमतौर पर खजूर और पानी से रोजा खोला जाता है। भारत में रमजान के पहले दिन रोजा रखने का समय करीब सुबह 5:37 बजे से शाम 6:15 बजे तक हो सकता है। जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं, रोजे की अवधि भी बढ़ती जाती है और यह करीब 13 घंटे 25-26 मिनट तक पहुंच सकती है। अलग-अलग शहरों में समय में थोड़ा फर्क हो सकता है। बीमार, गर्भवती, बुजुर्ग, सफर पर रहने वाले या किसी मजबूरी में रोजा न रख पाने वाले लोगों को बाद में रोजे पूरे करने की छूट होती है। जरूरतमंदों को खाना खिलाना या फिद्या देना भी एक विकल्प होता है।

रमजान का इतिहास क्या है?

इस्लामी परंपरा के अनुसार, 610 ईस्वी में रमजान के महीने में ही पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब पर कुरान की पहली आयतें उतरी थीं। माना जाता है कि उस समय वह मक्का के पास हिरा की गुफा में ध्यान कर रहे थे। इसके बाद रोजा मुसलमानों पर फर्ज किया गया और यह इस्लाम के पांच स्तंभों में शामिल हो गया। रमजान सिर्फ भूखा-प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और खुद को बेहतर बनाने का समय है।

क्यों खास है रमजान?

रमजान को तकवा यानी अल्लाह की याद और डर को मजबूत करने का महीना माना जाता है। इस दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दुआ करते हैं। मस्जिदों में तरावीह की खास नमाज अदा की जाती है। यह महीना दूसरों की तकलीफ समझने का भी संदेश देता है। जब इंसान खुद भूख और प्यास महसूस करता है, तो उसे गरीबों और जरूरतमंदों का दर्द समझ में आता है। इसलिए रमजान में जकात और दान का खास महत्व होता है।

रमजान का समापन और ईद का जश्न

रमजान खत्म होने पर ईद-उल-फितर मनाई जाती है। यह त्योहार रोजों के पूरा होने की खुशी का प्रतीक है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। घरों में सेवइयां और कई तरह के खास पकवान बनाए जाते हैं। ईद-उल-फितर से पहले फितरा देना जरूरी माना जाता है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें।

