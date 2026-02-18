Ramadan 2026 History, Roza Fasting Rules and Significance: रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। मुसलमानों के लिए पूरे साल में ये महीना सबसे खास होता है। इस्लाम धर्म का अहम पिलर है कुरान, जो इस रमजान के महीने में ही नाज़िल हुआ था। माना जाता है कि रमजान का महीना वो खास महीना है जब फरिश्ता जिब्रिल ने पैगंबर मुहम्मद को पवित्र कुरान का ज्ञान दिया था। रमज़ान की तारीख़ हर साल बदलती हैं, क्योंकि इस्लाम में हिजरी कैलेंडर चलता है। आमतौर पर रमज़ान हर साल करीब 11 दिन पहले पड़ता है।

रमजान के महीने में मुसलमान सूरज निकलने से पहले यानी फज्र की नमाज से लेकर सूर्यास्त तक यानी मगरिब की नमाज तक रोज़ा रखते हैं। महीनों के समय के मुताबिक ये रोज़ा लगभग 11 से 16 घंटे तक का हो सकता है। रोज़े रखने का ये सिलसिला 29 या 30 दिनों तक चलता है।

रमज़ान के महीने का महत्व

रमजान का महीना सिर्फ फ़ाक़ा यानी भूखे रहने का महीना नहीं है बल्कि ये वो पाक महीना है जब आपकी आंखों का, आपकी जुबान का आपके कानों का रोज़ा होता है। जुबान के रोज़े से मतलब है कि आपको गलत नहीं बोलना है, कानों के रोज़े से मतलब है कि आपको गलत नहीं सुनना है। आंखों के रोज़े से मतलब है कि आपको गलत नहीं देखना है। इस्लाम धर्म में ये वो पाक महीना है जब आपको सब्र करना है,अपने पर काबू पाना है। माना जाता है कि रमज़ान के 30 रोज़े अगर पूरी शिद्दत के साथ इबादत में गुजारे जाएं तो इंसान के साल भर के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है।

रमज़ान में रोज़े का मतलब तक़वा है

रोज़े रखने का खास मकसद खुदा को राज़ी रखना है, अल्लाह के प्रति अधिक जागरूकता प्राप्त करना है जिसे अरबी में तक़वा कहा जाता है। तकवा मतलब कि आप रोज़े की हालत में हर वक्त खुदा की मौजूदगी को महसूस करें। खुदा की मौजूदगी ही आपको अनुशासन, आत्मसंयम और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है और आप बुराई से अपने आप को बचाते हैं।

रमजान में कुरान की अहमियत

जिब्रिल ने पैगंबर मुहम्मद को रमज़ान के महीने में ही कुरान नाज़िल किया था इसलिए इस पूरे महीने मुसलमान कुरान की शिद्दत से तिलावत करते हैं। रमाज़ान में ईशा की नमाज के बाद मर्द जहां तरावी की नमाज (कुरान की तिलावत) पढ़ते हैं वहीं औरतें भी घरों में कुरान पढ़ती है। माना जाता है कि रमजान में नफ़्ल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब कई गुना (कुछ रिवायतों में 70 गुना) बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि कुरान रमजान में नाज़िल हुआ था इसलिए मुसलमान इस महीने में पूरा कुरआन पढ़ने की कोशिश करते हैं।

रूहानी और ज़हनी गंदगी साफ करने का मुकद्दस महीना है ये

रमजान का पाक महीना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि रूहानी (Spiritual) और ज़हनी (Mental) सफाई का एक मुकद्दस सफर है। अक्सर लोग इस महीने को सिर्फ भूख-प्यास या उपवास रखने के रूप में देखते हैं लेकिन इस्लाम में रोज़े का असल मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये महीना इंसान को सब्र करना सिखाता है। अपनी नफ्स (आत्मसंयम) पर काबू करना सिखाता है। तौबा (आत्मशुद्धि) तलब करने का महीना है रमज़ान। मुसलमानों के लिए रमजान शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से स्वयं को प्रशिक्षित करने का समय है। इस दौरान चुगली, बुराई करना, झूठ बोलना या बहस करना जैसे कामों से बचने की कोशिश की जाती है। रमजान का महीना सामाजिक मेलजोल का भी खास समय होता है, जब लोग एक-दूसरे को इफ्तार पर बुलाते हैं और मस्जिद में मिलकर नमाज़ अदा करते हैं।

रमजान में इन चीजों की है मनाही

रमज़ान इस्लाम के चौथे स्तंभ रोज़ा को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। रमजान में रोज़े के नियमों का पालन करना जरूरी है। अल्लाह ने अपने बंदों को रमज़ान में रोज़े की हालत में कुछ कामों को करने से मना किया है। रमज़ान में रोजे़ के दौरान क्योंकि मुंह का भी रोज़ा है तो रोज़दार को गाली देने की मनाही है। झूठ बोलना, लड़ाई या बहस करना और रोज़े की हालात में जिस्मानी संबंध बनाना बिल्कुल मना है। जिस तरह सूरज के निकलने से लेकर उसके डूबने तक खाने पीने की मनाही है उसी तरह हमारी हर नफ्स पर काबू रखने का भी अल्लाह का हुकुम है। बुरे कामों और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर मुसलमान अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं और अपने आचरण को इस्लाम के मुताबिक बनाते हैं।

किस पर रोज़ा रखना वाजिब (ज़रूरी) नहीं

रमज़ान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हर इंसान के लिए रोज़ा रखना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह ने रोज़ा रखने से छूट दी है जैसे

बुज़ुर्ग लोग

बहुत कमजोर लोग

वो लोग जो बीमार हैं या किसी बीमारी के इलाज के लिए लगातार दवाइयां ले रहे हैं।

गर्भवती महिलाएं

स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अल्लाह ने छूट दी है।

पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए रोज़ा रखने की अनुमति नहीं होती। अगर रमज़ान के दौरान किसी महिला को पीरियड हो जाए तो महिला रोज़ा रोक देती है और उसे वैध रूप से छूट प्राप्त होती है।

जो लोग सफर में है वो भी रोज़ा छोड़ सकते हैं। ऐसे लोग बाद में छूटे हुए रोज़े रख सकते हैं।

इस्लाम में सेहत और सुविधा को महत्व दिया गया है, इसलिए जो लोग रोज़ा रखने में असमर्थ हों उनके लिए रियायत का प्रावधान रखा गया है।

रोज़ा छूट जाए तो क्या करें?

आगर कोई बुज़ुर्ग, बीमार, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला रोज़ा नहीं रख पाती तो आप पर फितरा देना अनिवार्य हो सकता है। बेहतर है कि छूटे हुए रोज़े साल में बाद में क़ज़ा कर लिए जाएं। अगर क़ज़ा संभव न हो, तो हर छूटे रोज़े के बदले एक जरूरतमंद को खाना खिलाने के बराबर पैसा देकर फितरा अदा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के जानबूझकर रोज़ा तोड़ता है, तो उस पर कफ़्फ़ारा देना जरूरी होता है। कफ्फारा में 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा या लगातार 60 दिन रोज़ा रखना होगा। छूटे रोज़े ईद के दिन पूरे नहीं किए जा सकते।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक परंपराओं और सामान्य जानकारी पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने या जीवनशैली में किसी भी बड़े बदलाव से पहले, विशेष रूप से यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। यह लेख किसी भी प्रकार के चिकित्सीय उपचार या अनिवार्य धार्मिक निर्देश का विकल्प नहीं है।”