What To Do In Ramzan Month: रमजान के महीने में क्या जरूर करना चाहिए...

इस महीने सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है। रमजान में नमाज़ और क़ुरान पढ़ी जाती है, क्योंकि इस महीने में जो इबादत की जाती है, आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा बरकत देती है। रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं। इफ्तार की शुरुआत हल्‍के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज़्यादा खाएं और पीएं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। सहरी में ज़्यादा तला, मसालेदार, मीठा खाना न खाएं, क्‍यूंकि ऐसे खाने से प्‍यास ज़्यादा लगती है। ज़कात यानी ग़रीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें।रोज़ेदारों को इफ्तार कराएं।