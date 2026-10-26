Rama Ekadashi Date in November 2026: रमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि-विधान से पूजा करने, व्रत रखने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आने की मान्यता है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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रमा एकादशी 2026 तिथि और पारण समय

रमा एकादशी तिथि प्रारंभ: 4 नवंबर, सुबह 11:03 बजे

4 नवंबर, सुबह 11:03 बजे रमा एकादशी तिथि समाप्त: 5 नवंबर, सुबह 10:35 बजे

5 नवंबर, सुबह 10:35 बजे रमा एकादशी व्रत की तारीख: 5 नवंबर, गुरुवार

5 नवंबर, गुरुवार रमा एकादशी व्रत पारण: 6 नवंबर, सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक

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रमा एकादशी शुभ मुहूर्त 2026

इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

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रमा एकादशी का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में रमा एकादशी को पुण्यदायी व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की जाती है।

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