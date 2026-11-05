Rama Ekadashi 2026 Aarti: रमा एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये एकादशी काफी खास होती है, क्योंकि दिवाली से पहले बढ़ने के साथ चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। आज रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। आज व्रत कथा पढ़ने और आरती करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन सच्चे मन से आरती और मंत्र जाप करने से घर में सुख-शांति, सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी में पढ़ी जाने वाली एकादशी माता की आरती, विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती..

रमा एकादशी 2026 तिथि (Rama Ekadashi 2026 Date)

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ- 4 नवंबर को सुबह 11 बजकर 03 मिनट

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त- 5 नवंबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर

रमा एकादशी पूजा मुहूर्त (Rama Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05 बजे से सुबह 05 बजकर 48 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:33 बजे से शाम 05:59 बजे तक

श्री विष्णु आरती (Shri Vishnu Aarti)

ऊँ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

जो ध्यावे फल पावे, दु:ख विनसे मन का।

स्वामी दु:ख विनसे मन का।

सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।

स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

स्वामी तुम अन्तर्यामी।

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता।

स्वामी तुम पालन-कर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमति॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

स्वमी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे।

स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥

ऊँ जय जगदीश हरे।

एकादशी माता की आरती (Ekadashi Mata Aarti)

ॐ जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता ।

विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ॐ।।

तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।

गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ॐ।।

मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।

शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ॐ।।

पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,

शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ॐ ।।

नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।

शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ॐ ।।

विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,

पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ॐ ।।

चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,

नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ॐ ।।

शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,

नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ॐ ।।

योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।

देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ॐ ।।

कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।

श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ॐ ।।

अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।

इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ॐ ।।

पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।

रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ॐ ।।

देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।

पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ॐ ।।

परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।

शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ।। ॐ ।।

जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।

जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।। ॐ ।

श्री लक्ष्मी आरती

ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।

तुमको निस दिन सेवत, हर-विष्णु-धाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।

सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

दुर्गा रूप निरंजनी, सुख-सम्पत्ति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

जिस घर तुम रहती, तहँ सब सद्गुण आता।

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।

खान-पान का वैभव, सब से तुम आता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

शुभ-गुण-मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।

रत्न चतुर्दश तुमहीं, कोई नहीं पाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता।

उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता…

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। मुहूर्त, आरती करने या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।