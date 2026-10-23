Rama Ekadashi 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक-एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना-अपना महत्व है। ऐसे ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को काफी महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि ये दिवाली से सिर्फ दो दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होनने की मान्यता है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय से लेकर महत्व तक…

कब है रमा एकादशी 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 नवंबर 2026 को सुबह 11:03 बजे से शुरू होगी, जो 5 नवंबर 2026 को सुबह 10:35 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

रमा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक

रमा एकादशी 2026 पारण का समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, रमा एकादशी के व्रत का पारण 6 नवंबर 2026 को सुबह 6:37 बजे से सुबह 8:48 बजे के बीच करना शुभ होगा।

रमा एकादशी 2026 धार्मिक महत्व

देवउठनी एकादशी से पहले रमा एकादशी आती है। यह चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इस दिन श्री विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। मां लक्ष्मी का दूसरा नाम रमा भी है। इसलिए इसे रमा एकादशी भी कहा जाता है। ये विष्णु जी की प्रिय एकादशी में से एक मानी जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि, धन-वैभव की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही भगवान विष्णु से सुख-शांति और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की कामना करते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।