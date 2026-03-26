Ram Navami 2026 Vrat Katha In Hindi (राम नवमी कथा) : हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु ने सातवें अवतार श्री राम का जन्म हुआ है। इसी कारण प्रतिवर्ष इस दिन को राम लला के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान राम की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ मंत्र, चालीसा, स्तुति आदि का पाठ करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री राम अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे में पापों से मुक्ति मिलने के साथ-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं श्री राम की कथा…

श्री राम की पूजा करते समय उनका ध्यान करें जिसमें उन्होंने पीतांबर पहने हुए, धनुष-बाण धारण किए, श्याम वर्ण और कमल जैसे नेत्रों वाले रूप का स्मरण किया जाता है। उनके साथ माता सीता भी विराजमान हैं।

श्री राम जन्म कथा

वाल्मीकि रामायण में राम जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कथा के अनुसार, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए राजा दशरथ की आज्ञा से श्यामकर्ण अश्व को चतुरंगिणी सेना सहित छोड़ा गया और अनेक तपस्वी, विद्वान तथा वेदों के ज्ञाता ऋषि-मुनियों को यज्ञ में आमंत्रित किया गया। वेद मंत्रों की गूंज और यज्ञ की पवित्र सुगंध से सम्पूर्ण वातावरण दिव्य हो उठा।

यज्ञ पूर्ण होने पर सभी ब्राह्मणों, ऋषियों और अतिथियों को सम्मानपूर्वक दान-दक्षिणा देकर विदा किया गया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद खीर को महाराज दशरथ अपने महल में लाए और अपनी तीनों रानियों में वितरित किया। उस प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियों ने गर्भधारण किया।

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र में, जब सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र अपने उच्च स्थानों में स्थित थे और कर्क लग्न उदित हो रहा था, तब महारानी कौशल्या के गर्भ से एक तेजस्वी, श्यामवर्ण दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार श्री राम थे। इसके साथ ही शुभ समय में महारानी कैकेयी ने भरत को, महारानी सुमित्रा ने दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया।

चारों राजकुमारों के जन्म से समस्त अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों, भाटों और याचकों को भरपूर दान-दक्षिणा दी तथा प्रजा को धन-धान्य और दरबारियों को रत्न-आभूषण प्रदान किए।

भगवान शिव ने श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। वे ज्योतिषी बनकर अयोध्या पहुंचे और अंततः माता कौशल्या के महल में प्रवेश पाया। जैसे ही उन्होंने बालक राम को देखा, रामलला मुस्कुरा उठे। शिवजी ने उन्हें गोद में लेकर अपार आनंद प्राप्त किया और आशीर्वाद दिया।

राम नवमी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, वनवास काल की एक कथा में भगवान राम एक गरीब वृद्धा के घर पहुंचे। उसकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके आंगन में मोतियों का पेड़ उत्पन्न कर दिया। जब राजा ने उस पेड़ को अपने महल में लगवाया, तो उसमें कांटे उग आए, लेकिन वापस वृद्धा के आंगन में लगाने पर फिर से मोती लगने लगे। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा का फल सदैव शुभ होता है।

भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आदर्श, मर्यादा, त्याग और धर्म का पालन करते हुए समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इसी कारण उनके जन्मोत्सव को रामनवमी के रूप में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उस पर भगवान श्री राम की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।