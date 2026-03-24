Ram Navami 2026 Upay: हिंदू धर्म में राम नवमी का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होने के कारण राम नवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल राम नवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि राम लला का जन्म दोपहर के समय नवमी तिथि को हुआ था। राम नवमी के दिन भगवान राम की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय करना लाभकारी माना जाता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली में राहु, शनि सहित अन्य ग्रहों की स्थिति सही हो सकती है। इसके साथ ही नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं राम नवमी पर प्रभु श्री राम की पूजा करने के साथ-साथ कौन से ज्योतिषीय उपाय करना लाभकारी हो सकता है।

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करें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ

राम नवमी के दिन 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ को करने से हर काम में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही कुंडली में मौजूद ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम हो सकते हैं। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय मिल सकती है।

करें बालखंड का पाठ

राम नवमी के दिन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बालखंड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही परेशिनियां समाप्त होती है।

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करें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ

राम नवमी के दिन श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे जातकों को हर एक पाप से मुक्ति मिल सकती है। घर में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

चढ़ाएं तुलसी की माला

प्रभु श्री राम को राम नवमी के दिन तुलसी से बनी माला अर्पित करें। इस तुलसी की माला में कम से कम 108 पत्ते होने चाहिए। इस माला को भगवान को चढ़ाने से वह अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। राहु और शनि दोष के दुषप्रभाव भी कम होते हैं।

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राम दरबार की करें पूजा

राम नवमी के दिनराम दरबार की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन घर में राम दरबार यानी राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि की विधिपूर्वक पूजा करें। फूल, माला, चंदन, धूप जलाने के साथ घी का दीपक जलाएंष

करें राम नाम का जाप

रामनवमी के दिन आप राम नाम का जाप करके जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। इसलिए इस दिन 108 बार राम नाम का जाप अवश्य करें।

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हनुमान जी की पूजा

राम नवमी के दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।