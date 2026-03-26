Ram Navami 2026 Shubh Muhurat Puja Vidhi: हिंदू धर्म में राम नवमी का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी को राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राम नवमी के मौके पर उनकी जन्मस्थली अयोध्या में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास मौके पर दोपहर के समय श्री राम का सूर्य तिलक किया जाता है। इस साल राम नवमी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में श्री राम की पूजा करने का विशेष फल मिल सकता है। आइए जानते हैं रामनवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, सूर्य तिलक का समय सहित अन्य जानकारी…

राम नवमी 2026 कब है? (Ram Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च यानी आज सुबह 11:48 बजे से शुरू हो गई थी, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से राम नवमी का पर्व 27 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है।

धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के अनुसार, श्री राम का जन्म नवमी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। ऐसे में कई साधकों ने आज राम नवमी का पर्व मनाया है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के अलावा अन्य लोग 27 मार्च को राम नवमी मनाएंगे।

राम नवमी 2026 मध्याह्न मुहूर्त

27 मार्च को मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा। इस दिन श्रीराम के जन्म का विशेष समय दोपहर 12:27 बजे है।

अयोध्या में कब होगी राम नवमी?

अयोध्या के जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित विट्ठल पांडे जी के अनुसार, इस साल अयोध्या में रामनवमी का भव्य आयोजन 27 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 6 बजकर 30 मिनट से विशेष अनुष्ठान आरंभ हो जाएंगे, जो करीब 11 बजे तक चलेंगे। इसके बाद 12 बजे राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य क्षण दोपहर 12:27 बजे होगा।

राम लला का सूर्य तिलक का समय (Surya Tilak Ka Time 2026)

अयोध्या में राम लला का सूर्य तिलक किया जाता है। ये सूर्य तिलक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। यह दृश्य लगभग 4 से 5 मिनट तक दिखाई देगा, जो दोपहर 12 बजे होगा।

राम नवमी पर बन रहा शुभ योग (Ram Navami 2026 Shubh Yog)

तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकाण्ड में रामलला के जन्म को लेकर बताया गया है कि उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, जब पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में थे और कर्क लग्न में चंद्रमा तथा बृहस्पति स्थित थे। उस समय श्री राम का जन्म हुआ।

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल राम नवमी यानी 27 मार्च को पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही रवि और सर्वार्थसिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस अवधि में राम जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। इस दिवन रवि योग सुबह 06:17 ए एम से लेकर 28 मार्च को 06:16 ए एम तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग 06:17 ए एम से 03:24 पी एम तक रहेगा।

राम नवमी 2026 पूजा विधि (Ram Navami 2026 Puja Vidhi)

इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। फिर भगवान श्री राम की पूजा प्रारंभ करें।

पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उनका मनन करते हुए आवाहन करें और दूध, जल आदि से अभिषेक करें। इसके पश्चात उन्हें वस्त्र, फूल, माला, चंदन आदि अर्पित करें। फिर भोग मिठाई, केसर युक्त भात और चावल की खीर अर्पित करें।

इसके बाद भगवान को जल अर्पित कर घी का दीपक और धूप जलाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ राम कथा, श्री राम स्तुति, श्री राम मंत्र और चालीसा का पाठ करें। अंत में श्री राम की आरती करें और भूल-चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करें।

श्री राम आरती ( Shri Ram Aarti)

श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्।

नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कन्जारुणम्।।

कंदर्प अगणित अमित छवी नव नील नीरज सुन्दरम्।

पट्पीत मानहु तडित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्।।

भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्।

रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नन्दनम्।।

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारू अंग विभूषणं।

आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर-धूषणं।।

इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्।

मम ह्रदय कुंज निवास कुरु कामादी खल दल गंजनम्।।

मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरों।

करुना निधान सुजान सिलू सनेहू जानत रावरो।।

एही भांती गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषी अली।

तुलसी भवानी पूजि पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली।।

दोहा- जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।

मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।

श्री राम मंत्र (Ram Navami 2026 Mantra)

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ||

ॐ क्लीं नमो भगवते रामचन्द्राय सकलजन वश्यकराय स्वाह: |

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।

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