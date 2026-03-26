Ram Navami 2026 Mantra: राम नवमी का पर्व हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं। मान्यता है कि राम नवमी के दिन सच्चे मन से किए गए मंत्र जाप से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम के मंत्रों में विशेष शक्ति होती है, जो मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। वहीं, नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। खासतौर पर राम नवमी के दिन इन मंत्रों का प्रभाव और भी अधिक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राम नवमी के दिन किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है।

इन मंत्रों का करें जाप

राम नवमी के दिन “ॐ श्री रामाय नमः” मंत्र का जाप बेहद सरल और प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा “श्री राम जय राम जय जय राम” मंत्र का जाप भी मन को शांति और स्थिरता देता है। इन मंत्रों का उच्चारण करते समय मन को एकाग्र रखना और भगवान राम का ध्यान करना जरूरी होता है। कम से कम 108 बार मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है।

भगवान राम के अन्य मंत्र

राम रक्षा मंत्र

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे।

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥

बीज मंत्र

ॐ राम

संकट नाशक मंत्र

आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदाम्।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥

मंत्र जाप के लाभ

कहा जाता है कि भगवान राम के मंत्रों का जाप करने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मबल को भी मजबूत करता है। जो लोग तनाव, चिंता या असफलताओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह मंत्र जाप काफी लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा, मंत्रों के नियमित जाप से घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।