Ram Navami 2026 Horoscope: द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल रामनवमी तिथि दो दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाए। श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इस कारण रामनवमी का पर्व 26 मार्च को मनाया जाएगा। ये दिन काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दरअसल, इस दिन धन के दाता शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग, गुरु-मंगल के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा डबल त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे 3 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल रामनवमी के दिन मिथुन राशि में गजकेसरी, कुंभ और मीन राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि में मार्गी गुरु कुंभ राशि में नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे मंगल, बुध और राहु के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिन शोभन सर्वार्थ सिद्धि के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है।

कब है रामनवमी 2026 ?(Ram Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे से आरंभ हो रही हैं, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी।

धर्म सिंधु के अनुसार, “नवम्यां तु मध्यान्हे रामजन्म समाचरेत्।” यानी नवमी तिथि के मध्याह्न (दोपहर) में ही भगवान राम का जन्मोत्सव करना चाहिए। ऐसे में नवमी तिथि दोपहर के समय 26 मार्च को पड़ रही है। इसलिए गृहस्थ लोग 26 मार्च को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 27 मार्च को रामनवमी मनाएंगे ।

रामनवमी इन राशियों के लिए हो सकती है लकी (Ram Navami 2026 Rashifal)

रामनवमी का दिन मेष, वृषभ, कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ दिला सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात दिलाने के साथ जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ लंबे समय से चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। ऐसे में घर के सदस्यों के साथ अच्छे से समय बीतेगा। संतान या परिवार की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। ऐसे में उच्च अधिकारी आपकी योग्यता को पहचानते हुए आपको पदोन्नति या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। भगवान राम की कृपा से व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में लंबे समय से चल रहे मतभेद अब समाप्त हो सकते हैं और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। सभी सदस्य मिलजुलकर रहेंगे। जीवनसाथी के साथ भी संबंध बेहतर होंगे और पुरानी अनबन धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और पुराने कर्ज से राहत मिलने की संभावना है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तीन राशियों के अलावा मिथुन, कुंभ, तुला, मकर, सिंह राशि के जातकों को भी लाभ मिल सकता है। वृश्चिक, मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा संभलकर रहने की जरूरत है। इन राशि के जातकों के सेहत पर असर देखने को मिल सकता है। नौकरी-बिजनेस में ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलने वाला है।

रामनवमी 2026 उपाय (Ram Navami 2026 Upay)

रामनवमी पर कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से श्री राम की विशेष कृपा हो सकती है। इस दिन रामचरितमानस के बालखंड का पाठ करें। इसके अलावा तुलसी के पत्तों की बनी माला श्री राम को चढ़ाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।