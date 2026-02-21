Ram Navami 2026 Date and Shubh Muhurat: सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना का विशेष महत्व है। एक सनातनी के जीवन में जन्म से लेकर अंत तक प्रभु राम का नाम आस्था और संस्कारों से जुड़ा रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव राम नवमी के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रभु श्रीराम का जन्म इसी पावन तिथि पर अभिजित मुहूर्त में अयोध्या नगरी में हुआ था। तो आइए जानते हैं इस साल रामलला का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा और किस पूजा विधि से भगवान श्रीराम की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। यहां जानिए शुभ मुहूर्त से लेकर राम नवमी के धार्मिक महत्व तक की पूरी जानकारी।

राम नवमी 2026 शुभ मुहूर्त (Ram Navami 2026 Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि इस साल 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। इसी कारण राम नवमी का पर्व अलग-अलग परंपराओं में अलग दिन मनाया जाता है। स्मार्त परंपरा के अनुसार राम नवमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी, जबकि उदयातिथि को मानने वाले वैष्णव भक्त 27 मार्च 2026 को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। पंचांग के मुताबिक, 26 मार्च 2026 को राम नवमी का मध्याह्न पूजा मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा। यही शुभ समय 27 मार्च 2026 को भी पूजा के लिए मान्य रहेगा।

भगवान राम की पूजा विधि (Ram Navami 2026 Puja Vidhi)

राम नवमी के पावन दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा पाने के लिए भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।

स्नान-ध्यान कर शरीर और मन को शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें।

सूर्य उपासना के पश्चात भगवान श्रीराम की पूजा, व्रत और जप-तप करने का संकल्प लें। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो ईशान कोण में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर प्रभु श्रीराम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

इसके बाद गंगाजल से अभिषेक करें और चंदन, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्ठान तथा वस्त्र अर्पित करते हुए विधि-विधान से पूजा करें।

पूजा के दौरान राम मंत्र का जप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

अंत में भगवान श्रीराम की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें।

राम नवमी का धार्मिक महत्व (Ram Navami 2026 Significance)

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, राम नवमी के पवित्र दिन भगवान श्री राम की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है। इस दिन प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव पर राम मंत्र का जाप और रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करने से भक्त को जीवन में शांति, खुशी और सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्रीराम की भक्ति करता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।

