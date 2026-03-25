Ram Navami In Ayodhya: रामनवमी का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है। वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या में विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। इस साल राम नवमी की तिथि को लेकर काफी असमंसज की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 से आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 97 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में भ्रम की स्थिति बन रही हैं। आइए जानते है राम लला की नगरी अयोध्या में किस दिन मनाई जा रही है रामनवमी…

कब है राम नवमी 2026? (Ram Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा। श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। ऐसे में कई लोग रामनवमी 26 मार्च को भी मना रहे हैं। इसके अलावा उदया तिथि के हिसाब से राम नवमी 27 मार्च को मनाई जा रही है।

चैत्र नवरात्रि की महानवमी को भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में और कर्क लग्न में चंद्रमा तथा बृहस्पति स्थित थे। 27 मार्च को नवमी तिथि सुबह ही समाप्त हो रही है और उसके बाद दशमी लग रही है, जबकि 26 मार्च को सुबह से दोपहर तक नवमी तिथि विद्यमान है।

अयोध्या में राम नवमी कब मनाई जाएगी?(Ram Navami 2026 In Ayodhya)

अयोध्या में राम नवमी 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर आरंभ होगा, जो मध्याह्न मुहूर्त में है।

राम नवमी पर राम लला का होगा सूर्य तिलक

इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव अत्यंत भव्य और दिव्य होने जा रहा है। राम मंदिर में इस बार राम नवमी के मौके पर राम लला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ये तिलक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें सूर्य की किरणें सीधे भगवान के मस्तक पर पड़ेंगी। यह दृश्य लगभग 4 से 5 मिनट तक दिखाई देगा। इस अद्भुत दृश्य को लाखों लोग देखेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।