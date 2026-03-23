Ram Navami 2026 Date: द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि काफी खास होती है। जहां एक ओर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है, तो दूसरी ओर इस दिन श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। त्रेतायुग में जन्मे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्मोत्सव अयोध्या सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल नवमी तिथि दो दिन होने के कारण असमंसज बना हुई है कि कि दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाया जाए। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार, रामनवमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सहित अन्य जानकारी..

हिंदू पंचांग के अनुसार, आमतौर पर हिंदू धर्म के अधिकतर व्रत उदया तिथि के आधार पर मनाया है। ऐसे में रामनवमी 27 मार्च को होनी चाहिए किंतु राम जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए जन्मोत्सव 26 मार्च को भी मनाया जाएगा।

कब है रामनवमी? (Ram Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा। श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसी के कारण श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पर्ल 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। वैष्णन संप्रदाय के जातक 27 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाएंगे।

रामचरितमानस के अनुसार श्री राम का जन्म का समय

तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकाण्ड में भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन दिया गया है। यह प्रसंग मुख्य रूप से बालकाण्ड के सर्ग 18 और कुछ संस्करणों में सर्ग 19 में दिया गया है।

‘ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः।

ततः चैत्रे नवम्यां तु तिथौ जन्म रघूत्तमः॥‘

अर्थ:

यज्ञ की समाप्ति के बाद छह ऋतुएं बीत गईं। उसके बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को रघुवंश के श्रेष्ठ श्री राम का जन्म हुआ।

‘नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु।

ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतौ इन्दुना सह॥‘

अर्थ:

पुनर्वसु नक्षत्र में, जब पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में थे और कर्क लग्न में चंद्रमा तथा बृहस्पति स्थित थे। उस समय श्री राम का जन्म हुआ।

रामनवमी के मध्याह्न काल का समय

धर्मसिंधु, निर्णय सिंधु के अनुसार, रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसी के कारण रामनवमी का पर्व 26 मार्च को होगा।

धर्मसिंधु- इसमें रामनवमी पर श्री राम का जन्मोत्सव का समय बताया गया है। “नवम्यां तु मध्यान्हे रामजन्म समाचरेत्।’ यानी नवमी तिथि के मध्याह्न (दोपहर) में ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए।

निर्णय सिंधु- “मध्यान्हव्यापिनी नवमी रामजन्मोत्सवस्य योग्याः।” यानी जो नवमी तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान हो, वही राम जन्मोत्सव के लिए योग्य मानी जाती है।

व्रतार्क – इसमें भी रामनवमी में जन्मोत्सव के लिए दोपहर का समय बताया है।

“रामनवमी व्रतं कार्यं मध्यान्हे नवमी तिथौ।” यानी राम नवमी का व्रत नवमी तिथि के मध्याह्न में ही करना चाहिए।

रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त (Ram Navami 2026 Shubh Muhurat)

रामनवमी 26 मार्च को दोपहर के समय मनाना काफी लाभकारी है। इस दिन राम नवमी मध्याह्न मुहूर्त 11:13 ए एम से 01:41 पी एम तक है। इस दिन मध्याह्न का क्षण: दोपहर 12:25 बजे । इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 4:19 से आरंभ हो रहा है, जो 27 मार्च को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगा।

27 मार्च को रामनवमी का शुभ मुहूर्त (Ram Navami On 27 March 2026)

अगर आप 27 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं, तो इस दिन रामनवमी का मध्याह्न मुहूर्त 11:13 ए एम से 01:41 पी एम बीच होगा। इस दिन मध्याह्न का क्षण: दोपहर 12:27 बजे ।

रामनवमी 2026 पूजा विधि (Ram Navami 2026 Puja Vidhi)

रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित कर दें। अब पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण या फिर पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें और उसमें प्रभु श्रीराम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आप राम दरबार भी रख सकते हैं। इसके बाद गंगाजल या चल से आचमन करें।

पीला चंदन, पुष्प, धूप, दीप, फल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके अलावा आप श्री राम को प्रिय भोग केसरिया खीर चढाएं।

अब घी का दीपक , धूप जलाने के साथ श्री राम मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और रामचरितमानस की चौपाइयों या बालकांड का पाठ कर लें।

अंत में भगवान श्रीराम की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित कर दें और भूल चूक के लिए माफी मांग लें।

श्री राम आरती ( Shri Ram Aarti)

श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्।

नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कन्जारुणम्।।

कंदर्प अगणित अमित छवी नव नील नीरज सुन्दरम्।

पट्पीत मानहु तडित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्।।

भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्।

रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नन्दनम्।।

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारू अंग विभूषणं।

आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर-धूषणं।।

इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्।

मम ह्रदय कुंज निवास कुरु कामादी खल दल गंजनम्।।

मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरों।

करुना निधान सुजान सिलू सनेहू जानत रावरो।।

एही भांती गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषी अली।

तुलसी भवानी पूजि पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली।।

दोहा- जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।

मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।

श्री राम मंत्र (Ram Navami 2026 Mantra)

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ||

ॐ क्लीं नमो भगवते रामचन्द्राय सकलजन वश्यकराय स्वाह: ||

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।