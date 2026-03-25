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Ram Navami 2026 Kab Hai, Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Kanya Pujan, Vrat Katha Ram Ji Ki Aarti: सनातन धर्म में राम नवमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। यह दिन धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक श्रीराम के अवतरण का प्रतीक है। इस दिन अयोध्या सहित पूरे भारत में विशेष उत्सव, झांकी और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है। श्रीराम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। वहीं इस बार राम नवमी को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि नवमी तिथि दो दिन पड़ रही है। वहीं राम नवमी पर शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आइए जानते हैं राम नवमी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र…

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18:19 (IST) 25 Mar 2026

भगवान राम के मंत्र (Shri Ram Mantras)

मूल मंत्र: ॐ श्री रामाय नमःतारक मंत्र (सबसे प्रिय): श्री राम, जय राम, जय जय रामराम गायत्री मंत्र: ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि। तन्नो रामः प्रचोदयात्॥रक्षा मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं रां रामाय नमःसंकट नाशक मंत्र: ॐ आपदामपहर्तारम् दाताराम् सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामम् श्रीरामम् भयो-भूयो नमाम्यहम्॥राम ध्यान मंत्र: रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः॥

18:18 (IST) 25 Mar 2026

27 मार्च 2026 राम नवमी का शुभ मुहूर्त (Ram Navmi Puja Ka Shubh Muhurat)

सूर्योदय: सुबह 06:16 बजे

मध्याह्न मुहूर्त: सुबह 11:13 से दोपहर 01:41 बजे तक

मध्याह्न का क्षण: दोपहर 12:27 बजे

18:18 (IST) 25 Mar 2026

26 मार्च 2026 राम नवमी का शुभ मुहूर्त (Ram Navmi Puja Ka Shubh Muhurat)

राम नवमी के दिन मध्याह्न काल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था।

सूर्योदय: सुबह 06:19 बजे

मध्याह्न मुहूर्त: सुबह 11:14 से दोपहर 01:41 बजे तक

मध्याह्न का क्षण: दोपहर 12:25 बजे

18:17 (IST) 25 Mar 2026

राम नवमी तिथि 2026 (Ram Navmi Kab Hai)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर होगा। वहीं इस तिथि का अंत 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर बजकर 7 मिनट पर होगा। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए वर्ष 2026 में 26 मार्च 2026 को राम नवमी का पर्व मनाना शुभ रहेगा। वहीं जो लोग उदयातिथि के आधार पर पर्व मनाते हैं, वे 27 मार्च 2026 को भी राम नवमी मना सकते हैं।