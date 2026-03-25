Ram Navami 2026 Kab Hai, Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Kanya Pujan, Vrat Katha Ram Ji Ki Aarti: सनातन धर्म में राम नवमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। यह दिन धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक श्रीराम के अवतरण का प्रतीक है। इस दिन अयोध्या सहित पूरे भारत में विशेष उत्सव, झांकी और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है। श्रीराम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। वहीं इस बार राम नवमी को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि नवमी तिथि दो दिन पड़ रही है। वहीं राम नवमी पर शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आइए जानते हैं राम नवमी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र…



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