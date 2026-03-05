Ram Navami 2026 Date: सनातन धर्म में भगवान श्रीराम को आदर्श जीवन, धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान राम की पूजा-अर्चना की जाती है, भजन-कीर्तन होते हैं और रामायण का पाठ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर अभिजित मुहूर्त में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। इसलिए राम नवमी के दिन भक्त विशेष रूप से भगवान राम की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी भक्तों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि इस वर्ष रामलला का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस विधि से भगवान श्रीराम की आराधना करने से विशेष पुण्यफल प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं राम नवमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व।

राम नवमी 2026 शुभ मुहूर्त (Ram Navami 2026 Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। तिथि के दो दिनों तक रहने के कारण कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि राम नवमी किस दिन मनाई जाए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस पर्व की तिथि अलग-अलग मतों के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 26 मार्च 2026 को राम नवमी मनाएंगे। वहीं उदयातिथि को महत्व देने वाले वैष्णव भक्त 27 मार्च 2026 को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाना अधिक शुभ मानते हैं।

पंचांग के अनुसार राम नवमी पर भगवान श्रीराम की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ था। इस साल 26 मार्च 2026 को मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा। यही समय 27 मार्च 2026 को भी पूजा-अर्चना के लिए शुभ माना गया है।

भगवान राम की पूजा विधि (Ram Navami 2026 Puja Vidhi)

राम नवमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीराम की कृपा पाने के लिए भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद स्नान कर तन और मन को पवित्र बनाएं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा की तैयारी करें। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्रीराम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। सूर्य उपासना करने के बाद भगवान श्रीराम की पूजा, व्रत और जप करने का संकल्प लें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में एक चौकी रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान श्रीराम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल से भगवान का अभिषेक करें और चंदन, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई और वस्त्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के समय राम मंत्र का जप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में भगवान श्रीराम की आरती करें और चढ़ाया गया प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें। ऐसा करने से भगवान श्रीराम की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति का वास होता है।

राम नवमी का धार्मिक महत्व (Ram Navami 2026 Significance)

हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने धरती पर सातवें अवतार के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। धार्मिक मान्यता है कि राम नवमी के दिन सच्चे मन से भगवान श्रीराम की पूजा करने और उनका नाम स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।