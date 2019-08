Raksha Bandhan wishes for Bhabhi, Happy Rakhi 2019: 15 अगस्त दिन गुरुवार को रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया जायेगा। ये तो सभी जानते हैं कि राखी का ये पवित्र पर्व बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहने अपने भाईयों को रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस दिन भाई ही नहीं बल्कि भाभियों को राखी बांधने की भी परंपरा है। दरअसल राखी के त्योहार को पूरे भारत में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है, राजस्थान में राखी केवल भाईयों को ही नहीं बल्कि भाभियों को भी बांधी जाती है, जिसे ‘चूड़ा राखी’ या ‘लूंबा राखी’ कहा जाता है। अगर आपके यहां भी भाभी को राखी बांधने की परंपरा है तो इन मैसेज के जरिए आप अपनी भाभी को राखी की शुभकामनाएं दे सकते हैं…

1. राखी कर देती है

सारे गीले शिकवे दूर,

इतनी ताकतवर होती है

कच्चे धागे की डोर

हैप्पी राखी भाभी।

happy raksha bandhan bhabhi in Hindi2. आया है जश्न का त्यौहार

जिसमे होता है भाई बहन का प्यार

चलो मनाएं रक्षा का ये त्यौहार

रक्षा बंधन की भैया भाभी को हार्दिक शुभकामनाएं

3. I Surely have the best bhaiya bhabhi who are always there for me. Bhaiya you are there to protect me and bhabhi you are my best friend.

Happy Raksha Bandhan Bhabhi

4. Bhabhi…

Tum jiyo hazaaron saal

Mile success tumhe har bar…

khusiyon ki ho

Tumpe bauchar…

yehi dua karte hain bar bar

Happy Rakhi Bhabhi

5. Earlier I was blessed with an amazing brother but now I am more blessed because I have a wonderful bhabhi who is more like a friend to me…. Happy Raksha Bandhan to you both.

6. राखी लेकर आए,

आपके जीवन में खुशियां हजार,

रिश्तों में मिठास घोल जाए,

राखी की शुभकामनाएं भाभी

7. बना रहे ये प्यार सदा

रिश्तों का अहसास सदा

कभी ना आये इसमें दूरी

राखी लाये खुशियां पूरी

Happy Rakhi Bhabhi

8. This is a bond of love

A bond of togetherness

it’s a thread that binds

our life and our hearts

Happy Raksha Bandhan Bhabhi

9.आया राखी का त्यौहार ,

छाई खुशियों की बहार ,

एक रेशम की डोरी से बाँधा ,

एक बहन ने अपनी भाभी की कलाई पर प्यार।

Happy Raksha Bandhan

10. सूरज की तरह चमकते रहो,

फूलों की तरह महकते रहो,

यही दुआ है इस बहन की आज

कि आप सदा खुश रहो।

भाभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

