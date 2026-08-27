Chandra Grahan 2026: इस साल श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये एक खगोलीय घटना है लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व काफी अधिक है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में इस दिन रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा सकता है। बता दें कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) होगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का सही समय, कहां-कहां दिखाई देगा और किन नियमों का करें पालन…

भारत में किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण? (Chandra Grahan 2026 Date And Timings)

28 अगस्त को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 55 मिनट से आरंभ होगा और इसका आंशिक रूप सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर देगा। इस ग्रहण की चरम समय सुबह 9 बजकर 43 मिनट रहेगी। इसके साथ ही ग्रहण का समापन दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर होगा।

चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल का समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण आरंभ होने के करीब 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो इसके समापन के साथ खत्म हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद होने के साथ शुभ कामों को करने का मनाही होती है। हालांकि, इस बार भारत में चंद्र ग्रहण नजर नहीं आने वाला है। इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।

क्या भारत में नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण? (Chandra Grahan 2026 Visible In India)

ये चंद्र ग्रहण सुबह के समय लग रहा है। इसलिए भारत में दृश्यमान नहीं होगा। ये ग्रहण ये मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा।

किस राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ युति करने के साथ उनके ही नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। ऐसे में 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में इसका काफी अधिक असर देखने को मिल सकता है।

क्या रक्षाबंधन पर रहोगा चंद्र ग्रहण का असर?

बता दें कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार इस दिन उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि चंद्र ग्रहण का असर रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप बिना किसी परेशानी के अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। हालांकि राहुकाल का ध्यान रखें।

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं (Chandra Grahan Dos And Dont Do)

भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। इसलिए आप बिना किसी टेंशन के सभी कार्य कर सकते हैं। हालांकि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, जो कुछ धार्मिक मान्यताओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

चंद्र ग्रहण के समय जप करने का विशेष महत्व है। इसलिए आप चंद्र देव या फिर अपने आराध्य का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें।

ग्रहण से पहले ही दूध, दही सहित अन्य भोजन वाली चीजों पर तुलसी दल अवश्य डाल देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा उसमें नहीं जा पाती है।

ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं घर के बाहर न निकलें और हर एक नुकीली चीज से दूर रहें।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।