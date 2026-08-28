Aaj Ka Panchang 28 August 2026 (पंचांग 28 अगस्त 2026): आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा 9 बजकर 48 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद भाद्रपद मास आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार- शुक्रवार

त्योहार- रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण

तिथि- श्रावण पूर्णिमा सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक, फिर भाद्रपद मास की प्रतिपदा आरंभ

सावन पूर्णिमा 2026 का स्नान-दान मुहूर्त (Sawan Purnima 2026 Snan Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:28 मिनट से सुबह 05:12 मिनट तक।

प्रातःकाल शुभ समय: सूर्योदय से लेकर सुबह 09:48 मिनट

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:56 मिनट से दोपहर 12:48 मिनट तक

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का समय

राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

अमृत चौघड़िया: सुबह 6:08 बजे से 10:53 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:28 बजे से 2:03 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:16 बजे तक

चर चौघड़िया: शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे तक

रक्षाबंधन पर राहुकाल का समय (Raksha Bandhan 2026 Rahukaal)

द्रिक पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त पर राहुकाल 10:54 एएम से 12:28 पीएम तक रहने वाला है।

नक्षत्र

शतभिषा – 28 अगस्त 02:15 एएम – 29 अगस्त 03:13 एएम

पूर्वभाद्रपदा – 29 अगस्त 03:13 एएम – 30 अगस्त 03:42 एएम

करण

बव – 27 अगस्त 09:32 पीएम – 28 अगस्त 09:48 एएम

बालव – 28 अगस्त 09:48 एएम – 28 अगस्त 09:56 पीएम

कौलव – 28 अगस्त 09:56 पीएम – 29 अगस्त 09:57 एएम

योग

अतिगण्ड – 27 अगस्त 07:55 एएम – 28 अगस्त 07:27 एएम

सुकर्मा – 28 अगस्त 07:27 एएम – 29 अगस्त 06:35 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:11 एएम

सूर्यास्त – 6:44 पीएम

चन्द्रोदय – 28 अगस्त 6:56 पीएम

चन्द्रास्त – 29 अगस्त 6:57 एएम

आज का अशुभ काल

राहू – 10:54 एएम – 12:28 पीएम

यम गण्ड – 3:36 पीएम – 5:10 पीएम

कुलिक – 7:45 एएम – 9:19 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:42 एएम – 09:32 एएम, 12:53 पीएम – 01:43 पीएम

वर्ज्यम् – 09:44 एएम – 11:24 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:03 पीएम – 12:53 पीएम

अमृत काल – 07:43 पीएम – 09:23 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:35 एएम – 05:23 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)।

चन्द्र मास

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कैलैण्डर) – भाद्रपद 6, 1948

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – शरद

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।