Raksha Bandhan 2026 Vasuki Taal: देशभर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने को लेकर कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा उत्तराखंड की खूबसूरत और रहस्यमयी झील वासुकी ताल से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केदारनाथ धाम के पास स्थित वासुकी ताल में भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के दिन स्नान किया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के मौके पर वासुकी ताल से जुड़ी इस खास मान्यता के बारे में।

रक्षाबंधन से क्या है वासुकी ताल का संबंध?

वासुकी ताल को लेकर एक धार्मिक मान्यता प्रचलित है। इसके अनुसार, रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने इस पवित्र झील में स्नान किया था। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण से जुड़ी मान्यता के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा के अवसर पर वासुकी ताल में मणियुक्त वासुकी नाग के दर्शन होने की बात भी कही जाती है।

धार्मिक परंपराओं में वासुकी नाग का भगवान विष्णु से भी संबंध बताया जाता है। भगवान विष्णु की शय्या के रूप में शेषनाग का वर्णन मिलता है, जबकि वासुकी नाग का संबंध भगवान शिव और समुद्र मंथन की कथा से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए वासुकी ताल से जुड़ी नाग परंपरा को अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यता के संदर्भ में देखना अधिक उचित है।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग की Incredible India वेबसाइट पर भी वासुकी ताल के संबंध में यह धार्मिक मान्यता दर्ज है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के अवसर पर यहां स्नान किया था।

वासुकी ताल में खिलते हैं ब्रह्म कमल

वासुकी ताल की खूबसूरती का एक प्रमुख आकर्षण यहां पाए जाने वाले हिमालयी फूल और वनस्पतियां हैं। इनमें ब्रह्म कमल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक आस्था में ब्रह्म कमल का विशेष महत्व है और इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है।

केदारनाथ क्षेत्र में ब्रह्म कमल को लेकर श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। यही वजह है कि वासुकी ताल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ इसका धार्मिक महत्व भी लोगों को आकर्षित करता है।

क्यों खास है वासुकी ताल?

वासुकी ताल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी बेहद खास है। यह केदारनाथ क्षेत्र के ऊंचे हिमालयी भूभाग में स्थित है। झील के आसपास चौखंबा सहित हिमालय की कई ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं।

ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में ब्रह्म कमल सहित कई दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियां पाई जाती हैं। शांत वातावरण, बर्फ से ढकी चोटियां और नीले-हरे रंग का पानी वासुकी ताल को बेहद आकर्षक बनाते हैं।

कहां है वासुकी ताल?

वासुकी ताल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के निकट स्थित है। यह केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से करीब 4,135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

चारों ओर हिमालय की ऊंची-ऊंची चोटियों से घिरी यह झील प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और ट्रेकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए भी वासुकी ताल एक विशेष आकर्षण रखता है। केदारनाथ से वासुकी ताल तक पहुंचने के लिए लगभग 8 किलोमीटर का कठिन पर्वतीय ट्रेक करना पड़ता है।

रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी भगवान विष्णु के स्नान की धार्मिक मान्यता और मणियुक्त वासुकी नाग के दर्शन की प्रचलित कथा वासुकी ताल को और भी रहस्यमयी और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। हालांकि इन कथाओं को धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में वासुकी ताल, रक्षाबंधन, भगवान विष्णु और मणियुक्त वासुकी नाग से संबंधित जानकारी विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है। इन कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घटना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अलग-अलग धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में इनसे संबंधित कथाओं में भिन्नता हो सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि इसे धार्मिक आस्था और मान्यता के संदर्भ में ही पढ़ें।