Raksha Bandhan Muhurat 2026 (राखी बांधने का समय 2026): इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस साल का राखी का पर्व काफी खास है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण होने के साथ-साथ पंचक का साया रहेगा। इसके अलावा कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त 2026 को सुबह में 9 बजकर 9 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में ये असमंसज की स्थिति बनी हुई है कि क्या पूर्णिमा समाप्त होने के बाद बहनें अपने भाईयों की कलाई में राखी नहीं बांध सकती हैं। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं कि क्या सुबह 9 बजकर 48 के बाद बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है कि नहीं। इसके साथ ही जानिए राखी बांधने की विधि, मंत्र…

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ( Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इन शुभ मुहूर्तों में राखी बांध सकते हैं।

क्या 9:48 मिनट के बाद बांध सकते हैं राखी?

शास्त्रों के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में जो बहनें अपने भाईयों से दूर है उनके लिए इतनी सुबह मुहूर्त में पहुंचना काफी मुश्किल है। ऐसे में आपको बता दें कि आप बिना किसी टेंशन के दिनभर किसी भी समय भाई को राखी बांध सकती हैं। बस भद्रा और राहुकाल का पूरा ध्यान रखें।

आप चाहे, तो इन चौघड़ियां मुहूर्त में अपने भाई को रक्षासूत्र बांध सकती है।

अमृत चौघड़िया: सुबह 6:08 बजे से 10:53 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:28 बजे से 2:03 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:16 बजे तक

चर चौघड़िया: शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे तक

रक्षाबंधन पर राहुकाल का समय (Raksha Bandhan 2026 Rahukaal)

द्रिक पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त पर राहुकाल 10:54 एएम से 12:28 पीएम तक रहने वाला है। इस अवधि में बहनें अपने भाईयों को राखी बिल्कुल भी न बांधे।

रक्षाबंधन पर पंचक का साया (Raksha Bandhan 2026 Panchank)

साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दौरान पंचक का साया रहेगा। बता दें कि पंचक 27 अगस्त, गुरुवार दोपहर 1:31 बजे से आरंभ हो रहे हैं, जो 1 सितंबर, मंगलवार, सुबह 3:23 बजे समाप्त होंगे। गुरुवार को शुरू होने इन्हें राज पंचक कहा जाएगा। हालांकि ये अन्य पंचकों की तरह अशुभ नहीं होते हैं। ऐसे में इस अवधि में शुभ काम करना अनुकूल होगा।

रक्षाबंधन पर बहनें ऐसे बांधे भाई को राखी (Raksha Bandhan 2026 Vidhi)

इस दिन बहनें स्नान करने के बाद साफ-सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ देवी-देवताओं की पूजा करने के साथ उन्हें रक्षा सूत्र चढ़ाएं। अगर आपके भाई नहीं है, तो गणेश जी या फिर श्री कृष्ण को राखी बांध सकती हैं। पूजा करने के बाद भाई को राखी बांधे।

रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में एक थाली में रोली, सिंदूर, अक्षत, राखी और घी का दीपक रख लें। इसके बाद भाई को पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करा आसन में बैठाएं। फिर उसके सिर पर कपड़ा या रुमाल डाल दें। अब बहनें अपने भाई के माथे में रोली-अक्षत लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा अक्षत छिड़के। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। फिर मिठाई खिलाएं। इसके बाद दीपक से आरती उतारने के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। फिर भाई अपनी बहन के पैर छुएं और उपहार के स्वरूप में कोई वस्तु भेंट करें।

राखी बांधते समय बोले ये मंत्र

मंत्र- येन बद्धो बलि राजा,दानवेन्द्रो महाबल: तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:।

अर्थ- मैं तुम्हें उसी रक्षा सूत्र से बांधती हूं, जिससे सर्वाधिक शक्तिशाली, साहस के राजा, राक्षसों के राजा बलि को बांधा गया था। हे रक्षा (रक्षा सूत्र), कृपया संपूर्ण वर्ष पर्यन्त बिना हिले-डुले स्थिर रहना।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी पंचांग, खगोलीय घटनाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चंद्र ग्रहण, सूतक काल और पूजा-पाठ से जुड़े नियम अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लें।