Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन को सामान्यतः भाई-बहन के प्रेम और भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प के पर्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारतीय परंपरा में इस पर्व का अर्थ इससे कहीं व्यापक है। ‘रक्षा’ केवल किसी बाहरी संकट से बचाने का नाम नहीं है; यह भय, असुरक्षा, अज्ञान और भीतर की दुर्बलताओं से रक्षा का भी नाम है। इसलिए रक्षाबंधन वास्तव में उस संबंध को स्मरण करने का अवसर है जो हमें जीवन के उच्चतर मूल्यों से जोड़ता है।

बंधन शब्द सुनते ही मन में स्वतंत्रता के विपरीत कोई भाव आ सकता है। लेकिन हर बंधन हमें बांधता नहीं; कुछ बंधन हमें संभालते हैं, दिशा देते हैं और जीवन को बिखरने से बचाते हैं। जैसे एक रस्सी किसी को बांध भी सकती है और किसी को गिरने से बचा भी सकती है, वैसे ही जीवन में हमारे संबंध और जुड़ाव भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इच्छाओं और भय से जुड़ा मन हमें सीमित करता है, जबकि ज्ञान, प्रेम और सत्य से जुड़ाव हमें भीतर से मुक्त करता है।

इसीलिए रक्षाबंधन केवल एक रिश्ते का उत्सव नहीं, बल्कि उस विश्वास का उत्सव है कि हम अकेले नहीं हैं। जब जीवन में मतभेद, गलतफहमियां या कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब किसी का यह कहना कि ‘मैं तुम्हारे साथ हूं’ भीतर एक नई शक्ति जगा देता है। परिवार हो या समाज, सुरक्षा की भावना विश्वास से ही जन्म लेती है। भय जहां संबंधों को कमजोर करता है, वहीं विश्वास उन्हें मजबूत करता है।

भारतीय संस्कृति में राखी का भाव भी इसी व्यापकता को दर्शाता है। इतिहास और परंपरा में रक्षा-सूत्र केवल भाई की कलाई पर बहन ने ही नहीं बांधा; यह प्रेम, मंगलकामना और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक रहा है। इसलिए रक्षाबंधन हमें केवल दूसरों की रक्षा करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के सद्गुणों की रक्षा करने की भी याद दिलाता है।

आध्यात्मिक गुरु और मानवीय मूल्यों के प्रबल प्रवक्ता गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर रक्षाबंधन की इस परंपरा को एक और गहरी दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए राखी का धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में उन संबंधों और मूल्यों की याद दिलाने वाला सूत्र है जो उसे भीतर से सुरक्षित और समर्थ बनाते हैं। उनके चिंतन में ‘रक्षा’ का अर्थ बाहरी सुरक्षा से आगे बढ़कर अज्ञान, भय और नकारात्मकता से मुक्ति तक पहुंचता है। रक्षाबंधन के इसी व्यापक आध्यात्मिक अर्थ पर उनके विचार इस पर्व की एक गहरी और प्रासंगिक तस्वीर सामने रखते हैं।

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के शब्दों में:

रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जो आपको बचाता है। कुछ उच्चतम के साथ आपका बंधन होने की वजह से आप बच जाते हैं।”

“जीवन में बंधन होना आवश्यक है, पर किसके साथ? ज्ञान, गुरु, सच्चाई और स्वयं के साथ बंधन होना आपको बचाता है।”

“आपका छोटा मन आपको अनावश्यक चीजों से बांध रखेगा, पर बड़ा मन यानी ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, आपको मुक्त करेगा।”

“बंधन तीन तरह के होते हैं-सात्त्विक, राजसिक और तामसिक। सात्त्विक बंधन आपको ज्ञान, सुख और आनंद से जोड़ता है। राजसिक बंधन इच्छाओं और आकांक्षाओं से बांधता है, जबकि तामसिक बंधन में न सुख मिलता है, न संतोष, फिर भी उसे छोड़ना कठिन लगता है।”

“रक्षाबंधन एक सात्त्विक बंधन है, जिसमें आप स्वयं को प्रेम और ज्ञान से बांधते हैं।”

“राखी प्रेम और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि यह आश्वासन है-‘देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं।’”

“जब समाज भय में जीता है तो वह डूब जाता है। जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे के भय में जीते हैं, तो वह परिवार खत्म हो जाता है। रक्षाबंधन आश्वासन देने का त्योहार है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर से संबंधित विचार और उद्धरण उनके सार्वजनिक रूप से व्यक्त आध्यात्मिक एवं मानवीय दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। लेख का उद्देश्य रक्षाबंधन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना है। उद्धरणों का उपयोग केवल संदर्भ एवं संपादकीय उद्देश्य से