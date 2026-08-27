Raksha Bandhan 2026 LIVE Updates: पंचांग के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु, उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को उपहार देने के साथ रक्षा करना वचन देता है। इस साल ये पर्व देश के कोने-कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इस साल रक्षाबंधन पर कई सालों के बाद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ पंचक रहेगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय, विधि, मंत्र, उपाय, नियम सहित अन्य जानकारी…

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का समय। रक्षाबंधन पर राशिनुसार गिफ्ट्स। चंद्र ग्रहण राशिफल।

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