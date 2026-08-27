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Raksha Bandhan 2026 LIVE Updates: पंचांग के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु, उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को उपहार देने के साथ रक्षा करना वचन देता है। इस साल ये पर्व देश के कोने-कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इस साल रक्षाबंधन पर कई सालों के बाद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ पंचक रहेगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय, विधि, मंत्र, उपाय, नियम सहित अन्य जानकारी…

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का समयरक्षाबंधन पर राशिनुसार गिफ्ट्सचंद्र ग्रहण राशिफल

Live Updates
11:21 (IST) 27 Aug 2026

Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat LIVE: राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इन शुभ मुहूर्तों में राखी बांध सकते हैं।

Raksha Bandhan 2026 Muhurat: सुबह, दोपहर या शाम, जानें रक्षाबंधन पर बहनें कब बांधे भाई को राखी?

11:00 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन पर बन रहे शुभ योग (Rakhi 2026 Live)

इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर य़ोग के साथ बुधादित्य, समसप्तक योग से लेकर हंस राजयोग जैसे अत्यंत दुर्लभ योगों का निर्माम हो रहा है।

10:30 (IST) 27 Aug 2026

Raksha Bandhan 2026 LIVE: रक्षाबंधन का चौघड़ियां मुहूर्त

अमृत चौघड़िया: सुबह 6:08 बजे से 10:53 बजे तकअभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तकशुभ चौघड़िया: दोपहर 12:28 बजे से 2:03 बजे तकअपराह्न काल: दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:16 बजे तकचर चौघड़िया: शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे तक

10:13 (IST) 27 Aug 2026

Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat LIVE: राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इन शुभ मुहूर्तों में राखी बांध सकते हैं।

09:59 (IST) 27 Aug 2026

Raksha Bandhan 2026 LIVE: कब है रक्षाबंधन?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त 2026 को सुबह में 9 बजकर 9 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।