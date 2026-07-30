Rakshabandhan 2026 Date: रक्षाबंधन हिंदू धर्म का प्रमुख और पावन पर्व है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र (राखी) बांधकर उसकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि पूर्णिमा तिथि दो दिन रह रही है। आइए जानते हैं कब है रक्षाबंधन और तिथि…

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कब है रक्षाबंधन (Kab Hai Rakshabandhan 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार साल 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा। उदयातिथि के अनुसार, रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर होगा।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ( Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat)

पंचांग अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में रक्षाबंधन का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवराज इंद्र की पत्नी शची (इंद्राणी) ने युद्ध में विजय और रक्षा के लिए इंद्र की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद उन्हें असुरों पर विजय प्राप्त हुई। वहीं, श्रीकृष्ण और द्रौपदी की कथा भी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है, जिसमें द्रौपदी द्वारा श्रीकृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांधने के बदले भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन निभाया। वहीं इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र या राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सफलता, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। साथ ही बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।