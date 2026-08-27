Raksha Bandhan 2026 Date, Time, Shubh Muhurat, Rakhi Kab Hai: हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को राखी का पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के साथ-साथ पंचक का साया रहने वाला है। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण न होने के कारण आप शुभ कामों को आराम से कर सकते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वादा करते हैं। भाई की कलाई में बाधा रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन-भाइयों के अटूट और पवित्र प्रेम का बंधन और सुरक्षा की शक्ति और प्रतिबद्धता से संबंधित है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र सहित अन्य जानकारी…

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ( Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इन शुभ मुहूर्तों में राखी बांध सकते हैं।

रक्षाबंधन 2026 का चौघड़िया मुहूर्त

अमृत चौघड़िया: सुबह 6:08 बजे से 10:53 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:28 बजे से 2:03 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:16 बजे तक

चर चौघड़िया: शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे तक

रक्षाबंधन पर राहुकाल का समय (Raksha Bandhan 2026 Rahu Kaal)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को राहुकाल 10:54 एएम से 12:28 पीएम तक रहने वाला है। इस अवधि में राखी बांधना अशुभ माना जाता है।

रक्षाबंधन पर पंचक का साया (Raksha Bandhan 2026 Panchank)

पंचांग के अनुसार, पंचक 27 अगस्त, गुरुवार दोपहर 1:31 बजे से आरंभ हो रहे हैं, जो 1 सितंबर, मंगलवार, सुबह 3:23 बजे समाप्त होंगे। गुरुवार को शुरू होने के कारण इन्हें अशुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप आराम से अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकते हैं।

रक्षाबंधन पर भद्रा काल (Raksha Bandhan 2026 Bhadra Kaal )

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रक्षाबंधन पर भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। लेकिन इस साल 28 अगस्त को भद्रकाल नहीं रहेगी। बता दें कि भद्राकाल 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से रात 9 बजकर 32 मिनट तक रहने वाली है।

रक्षाबंधन पर बहनें ऐसे बांधे भाई को राखी (Raksha Bandhan 2026 Vidhi)

सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर बहनें स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ देवी-देवताओं की पूजा करें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, भोग लगाने के साथ रक्षा सूत्र चढ़ाएं। अगर रक्षा सूत्र नहीं ले पाएं है, तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके भाई नहीं है, तो कान्हा या फिर गणेश जी को राखी बांध सकते हैं।

अब रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में एक थाली में रोली, सिंदूर, अक्षत, राखी, फूल, नारियल और घी का दीपक रख लें। इसके बाद भाई को पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन में बैठाएं। फिर उसके सिर पर कपड़ा या रुमाल डाल दें। अब बहनें अपने भाई के माथे में रोली-अक्षत लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा अक्षत छिड़के। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। फिर मिठाई खिलाएं। इसके बाद दीपक से आरती उतारने के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। फिर भाई अपनी बहन के पैर छुएं और उपहार के स्वरूप में कोई वस्तु भेंट करें।

राखी बांधते समय बोले ये मंत्र

मंत्र- येन बद्धो बलि राजा,दानवेन्द्रो महाबल:

तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:।

अर्थ- मैं तुम्हें उसी रक्षा सूत्र से बांधती हूं, जिससे सर्वाधिक शक्तिशाली, साहस के राजा, राक्षसों के राजा बलि को बांधा गया था। हे रक्षा (रक्षा सूत्र), कृपया संपूर्ण वर्ष पर्यन्त बिना हिले-डुले स्थिर रहना।

राखी क्यों मनाई जाती है? (Raksha Bandhan 2026 Katha)

रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। ये देवराज इंद्र को उनकी पत्नी इंद्राणी द्वारा रक्षासूत्र बांधने से लेकर श्री कृष्ण-द्रौपदी, रानी कर्णावती और हुमायुं की कहानियां सामने आती है।

देवराज इंद्र और इंद्राणी की कथा

देवताओं और असुरों के युद्ध में जब इंद्र देव कमजोर पड़ने लगे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र व विजय की कामना की। इसके बाद इंद्र की विजय हुई।

कृष्ण और द्रौपदी की कहानी

जब श्रीकृष्ण को चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। बदले में श्रीकृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई। यह राखी का सबसे भावुक उदाहरण है।

रानी कर्णावती और हुमायूं

रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा की गुहार की। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और उनकी सहायता की।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी पंचांग, खगोलीय घटनाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चंद्र ग्रहण, सूतक काल और पूजा-पाठ से जुड़े नियम अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लें।